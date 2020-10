Atklājies, kāpēc prinčiem Harijam un Viljamam līdz martam jāizlīgst miers

41 Foto Princis Harijs ar vedēju princi Viljamu pie Vindzoras pils tiekas ar cilvēkiem +37 Skatīties vairāk

Visa karaliskā ģimene 2021. gada martā pulcēsies pie apaļā galda uz pārrunām. Tad beigsies “Megxit” noteiktais pārbaudes laiks un visi spriedīs, kāds būs galīgais lēmums attiecībā pret Hariju un Meganu – ļaut viņiem brīvu vaļu vai tomēr atgriezt ģimenē.

Visticamāk, ka nekas vairs netraucēs bijušajai aktrisei un viņas rudmatainajam dzīvesbiedram aiziet no monarhijas uz visiem laikiem. Diez vai kāds centīsies viņus vairs no tā atrunāt.

Karaļnama eksperts uzskata, ka šo piecu mēnešu laikā abu brāļu attiecībās, visticamāk, nekas neuzlabosies. Atjaunot tās saites, kādas viņus vienoja agrāk, vairs neizdosies.

Sarunā ar izdevumu “Newsweek” Roberts Leisijs norādījis, ka vairs netic, ka princeses Diānas un prinča Čārlza dēlu konfliktam varētu būt pozitīvs atrisinājums. Viņš arīdzan vērsis uzmanību uz sekojošu faktu. Ja Viljams pieņems Harija bijušo militāro titulu, abu brāļu attiecības būs sabojātas uz visiem laikiem. Harijam bija piešķirta Karalisko jūras kājnieku ģenerālkapteiņa pakāpe. Aizejot no karaļnama, viņam to atņēma. Šāda rīcība varētu aizskart Harija pašlepnumu tik ļoti, ka viņš to brālim nepiedotu līdz kapa malai un pārtrauktu saziņu ar viņu uz visiem laikiem.

