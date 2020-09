Paaudzes uz kara takas. Filmas "Kariņš ar opi" recenzija

Vismaz vairs nav neķītrs

Divus «Oskarus» ieguvušais de Niro (tiesa, kā aktieris galvenajā lomā viņš ASV Kinoakadēmijas balvai bija beidzamo reizi nominēts pirms teju 30 gadiem) vēl nesen kopā ar tīņu elku Zaku Efronu nofilmējās piedauzīgajā, bet ne visai vērtīgajā komēdijā «Neķītrais opis». Tagad, kad uz ekrāniem iznākusi filma «Kariņš ar opi», liekas, ka tas tak būs turpinājums. Tā vis gluži nav.

Kad Pītera istabā tiek iemitināts viņa opis, puikam nekas cits neatliek, kā likt lietā izdomu un atjautību, lai atgūtu savu personīgo telpu. Taču viņš negaidīja, ka opis nemaz nav ar pliku roku ņemams un izdomas ziņā pat pārspēj savu mazdēlu. Tā nu sākas paaudžu kariņš, kuram jēgu gan atrast tā arī neizdodas. Jāsaka gan, ka jociņi vismaz nav piedauzīgi – un ja pieaugušajam var arī nelikties īpaši smieklīgi, jaunākās paaudzes skatītāji pasmaidīs ne reizi vien. Protams, līdz «Viens pats mājās» leģendārā varoņa Kevina izdomai te ir tālu, un labi vien, ka tā, jo mazdēls Pīters un opis Eds jau viens otru ļoti mīl un pa vidu abu «karam» netrūkst arī izmanīgu dzīves mācību.

Roberts un draugi

Ar savām karjeras izvēlēm Roberts de Niro nebeidz mūs pārsteigt – tā kā viņš gadā nofilmējas divās trijās, nereti pat piecās filmās, tur netrūkst gan šausmeņu, gan animācijas filmu, gan drāmu, trilleru un, protams, komēdiju. Labi «iesitis roku» Bena Stillera atveidotā Gejlorda Fakera līgavas tēva lomā, par to saņemot ne mazus brāzienu no kritiķiem, de Niro, šķita jau nomierinājies. Bet tad sekoja «Neķītrais opis», kas mierīgi var stāties rindā pie visu laiku sliktākas filmas kandidātēm. Mācību de Niro gan neguva – un opja tēlu tagad pielaiko vēlreiz. Šoreiz gan veikums ir krietni labāks – no kauna filmas veidotājiem zemē jālien nav, turklāt nesliktu odziņu piedod tādu Holivudas veterānu kā Kristofera Vokena, Čīča Marina un Džeinas Seimūras piedalīšanās. Tāpat komēdijas režisors Tims Hils un scenārija autori parūpējušies pat par atsaucēm uz Roberta de Niro gangsterfilmām.

Foto: Publicitātes

De Niro uzvar, Tūrmane – paliek zaudētājos

Ar pieaugušā acīm raugoties, nevarētu teikt, ka mazā puikas Pītera tēls būtu atmiņā paliekošs kā citi kinodarbos manīti rezgaļi. Pītera lomas tēlotājam Ouksam Figlijam jau gan arī nav uzdots viegls darbiņš – jāspēj atainot visas savas paaudzes dusmas un vilšanos par to, ka ir lietas, ko skolēna gados ietekmēt nav iespējams. Ja nu vienīgi – piesakot karu. 15 gadu vecais Figlijs Holivudā nav nekāds jaunpienācējs. Debitēja 2014. gadā ar lomu filmā «Fort Bliss» blakus Mišelai Monahenai, spēlējis atzītajā seriālā «Pagrīdes impērija» («Boardwalk Empire»), atveidojis galveno lomu «Disney» studijas fantāzijas filmā «Pīts un viņa pūķis». Nu pienācis laiks krustot šķēpus (un dronus) ar Holivudas augstākā līmeņa zvaigzni Robertu de Niro. Šoreiz gan Feglijs paliek zaudētājos, tomēr kā aktieris krietni pārspēj savu ekrāna māti - pieredzes bagāto Umu Tūrmani, kurai arī vajadzētu ja ne aģentu nomainīt, tad vismaz kopā ar savām krietni jaunākajām kolēģēm meistarību paslīpēt kādos aktiermākslas kursos.

«Kariņš ar opi» (The War with Grandpa»)

Ģimenes komēdija, ASV

Režisors Tims Hils.

Lomās: Roberts de Niro, Oukss Figlijs, Uma Tūrmane, Džeina Seimūra, Kristofera Vokens, Robs Rigls, Čīčs Marins.