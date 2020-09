Nedēļas jaunumi "Shortcut" - nopietna drāma un lielisks seriāls zinātniskās fantastikas faniem

Vakars Toskānā

Drāma "Vakars Toskānā" ("Słodki koniec dnia") stāsta par Mariju Lindi, poļu ebreju pēcteci, Nobela balvas laureāti literatūrā.

Viņa dzīvo Toskānā ģimenes haosa un sirsnīguma gaisotnē. Mīlošai mātei un vecmāmiņai ir romāns ar daudz jaunāku Ēģiptes kristieti, piekrastes restorāna īpašnieku. Pēc Romā notikušā terora akta Marija neļaujas baiļu histērijai un naidīgai attieksmei pret imigrantiem. Viņa publiski aizstāv bēgļus, teikdama skandalozu runu.

Foto: Publicitātes

Poļu režisora Jaceka Borcuha filma savu pirmizrādi piedzīvoja pērn Sandensas kinofestivālā. Galvenajā lomā iejutusies Kristīna Janda – Polijā ļoti zināma aktrise, popularitāti pasaulē ieguvusi pēc dalības režisora Andžeja Vajdas vairākās filmās.

Foto: Publicitātes

Drāmu skatiet "Shortcut Films" – itāliešu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Androīdi un cilvēki

Seriāla "Vilku audzinātie" ("Raised By Wolves") centrā ir divi androīdi – tēvs un māte –, kuru uzdevums ir audzināt cilvēku bērnus uz noslēpumainas jaunās planētas.

Tā kā cilvēku plaukstošā kolonija sliecas sadalīties reliģisko atšķirību dēļ, androīdi uzzina, ka kontrolēt cilvēka uzskatus ir nodevīgs un grūts uzdevums. Šī pavisam jaunā seriāla radītājs ir Ārons Gucikovskis, kas pirms vairākiem gadiem sarakstīja scenāriju atzītajam trillerim "Gūsteknes". Kopā ar Āronu seriāla "Vilku audzinātie" producēšanā iesaistījušies arī divi Holivudas grandi – Ridlijs Skots un Deivids Cukers. Bet vienā no galvenajām lomā nofilmējies seriāla "Vikingi" zvaigzne Treviss Fimmels.

Kadrs no seriāla "Vilku audzinātie". (Foto: Publicitātes)

Kā stāsta Ridlijs Skots, scenārijs bijis tik lielisks, ka viņš nekavējoties pats ķēries pie iesaistīšanās aktieru atlasē. “Ridlijs bija viens no tiem iemesliem, kāpēc liela daļa no mums piekrita strādāt pie šī seriāla,” saka Treviss, piebilstot, ka no tāda līmeņa Holivudas meistara var gaidīt tikai augstākās raudzes darbus. Un zinātniskās fantastikas žanrā Ridlijs Skots tiešām ir viens no spožākajiem vārdiem.

Foto: Publicitātes

Pavisam svaigo seriālu lūkojiet "Shortcut Films" angļu un krievu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā.