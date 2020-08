FOTO: Lembergi un Vējoņi bauda Raimonda Paula un "Xylem Trio" veltījumu Gruzijas komponistam Gijam Kančeli

Festivāla pēdējā diena aizsākās ar improvizācijas paraugstundu topošiem mūzikas profesionāļiem, kā arī ikvienam iesācējam neprofesionālim. Meistarstundu vadīja "Xylem Trio" pianists, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Džeza un populārās mūzikas nodaļas vadītājs Raimonds Petrauskis, pianists un komponists Edgars Cīrulis, kontrabasists un basģitārists, Ventspils Mūzikas vidusskolas Džeza nodaļas vadītājs Toms Poišs.

Līdztekus meistarklasei skolas vecuma bērni tika aicināti uz muzikālo izrādi “Zenīts”, kurai mūziku sacerējis Jānis Šipkēvics. Izrāde veidota kā paša Jāņa un viņa kādreizējā klasesbiedra, dzejnieka Marta Pujāta emocionāls vēstījums par skolas gados pieredzēto. Divi dziedoši zēni skatītājiem zīmē 90. gadu Rīgas Doma kora skolas mācību klases un gaiteņus, brauc liftā, raksta diktātus, spēlē "Super Mario" un sapņo par jaunām botām. “Zenīts” tika nominēts balvai “Kilograms kultūras” kategorijā “Gada pārsteigums” un Lielajai mūzikas balvai 2017 kā “Gada uzvedums”.

Festivāls noslēdzās ar ļoti īpašu notikumu – koncertu “LNSO, Raimonds Pauls un Gija Kančeli”, kas veltīts Gruzijas komponistam Gija Kančeli. Maestro Raimonds Pauls un pērnruden aizsaulē sauktais Kančeli ir jaunības draugi, kas kopā darbojušies gan pie vairākiem ieskaņojumiem, gan muzikālā albuma. Nu klausītājiem abu mākslinieku skaņdarbus bija iespēja dzirdēt koncertzālē "Latvija”. No Maestro daiļrades izskanēja miniatūra no klaviercikla “Naktstauriņi” Jēkaba Jančevska pārlikumā klavierēm un orķestrim, savukārt no Gijas Kančeli – simfonisks skaņdarbs “À la duduki”, svīta ar Raimonda Paula izvēlētām kinomūzikas tēmām klavierēm un orķestrim Viļņa Šmīdberga pārlikumā, kā arī svīta “Hanuma” Riharda Zaļupes pārlikumā "Xylem Trio" un orķestrim. Pie klavierēm bija redzams arī Raimonds Pauls, bet skatītāju vidū - gan bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu, gan no amata atstādinātais Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ar sievu Kristīni.

Vējoņu pāris un Maestro. (Foto: publicitātes (Gatis Rozenfelds))

Koncertā piedalījas arī "Xylem Trio": saksofonists Oskars Petrauskis, pianists Raimonds Petrauskis un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe. Trio radošā sadarbība ar Kančeli aizsākās jau 2007. gadā. 2010. gadā tika radīts mūzikas albums “In the Mood of Giya Kancheli”, kas ieguva "Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu” Instrumentālās mūzikas kategorijā. Pie diriģenta pults bija redzams LNSO mākslinieciskais vadītājs Andris Poga.

Pirms koncerta norisinājās arī Oresta Silabrieža vadītās LNSO tradicionālās “Pirmskoncerta sarunas”. Par godu jaunajam mācību gadam sarunas dalībnieki – Ventspils mūzikas vidusskolas direktors Andris Grigalis, LNSO koncertmeistars Georgs Sarkisjans un pianists, komponists Edgars Cīrulis – pievērsās mūzikas izglītības jautājumiem un apsprieda arī mūzikas mīklu tulkošanu plašam cilvēku lokam.

LNSO vasarnīca” ir LNSO vasaras festivāls ar klasiskām un neakadēmiskām programmām. Festivāla ideja – doties prom no galvaspilsētas tuvāk citu Latvijas novadu un reģionālo koncertzāļu klausītājiem. Pēc trim gadiem Cēsīs un diviem gadiem Rēzeknē festivāls nu dodas uz Latvijas rietumkrastu. Uz “Vasarnīcu” aicinātas ģimenes, draugi, LNSO pastāvīgie klausītāji un visi, kas gatavi izbaudīt skaistu muzikālo programmu.