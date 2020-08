Benu Afleku lūdz nenākt uz jaunās Džeimsa Bonda filmas pirmizrādi

Ja nu Afleks izdomātu kopā ar de Armasu ierasties uz kādu no filmas pirmizrādēm, tad pārītim būtu pievērsts tik daudz uzmanības, ka tas aizēnotu visu pasākumu. Tā nu "No Time To Die" veidotāji esot mīļi ieteikuši Benam labāk nenākt.

Uz kurieni un kad nenākt, gan nemaz nav skaidrs. Galu galā pandēmijas dēļ bondiādes 25. filmas pirmizrādes datums tika pārcelts un nav zināms. Pagaidām gan paziņots, ka kinoteātros "No Time To Die" sāks rādīt 12. novembrī Lielbritānijā un 20. novembrī ASV. Bet par pirmizrāžu, kurās uz sarkanā paklāja gozējas filmas zvaigznes, datumiem gan nekādu paziņojumu vēl nav bijis. Latvijā filma, kurā aģenta 007 - Džeimsa Bonda - lomā pēdējo reizi redzams Denjels Kreigs, kinoteātros būšot lūkojama no 13. novembra.

47 gadus vecā Bena Afleka vārds beidzamajā laikā tabloīdos locīts gana - vispirms viņš izšķīrās ar aktrisi Dženiferu Gārneri, tad tika aprakstīta viņa atkarība no alkohola un došanās ārstēties, tagad paparaci kāri tver katru zvaigznes iziešanu sabiedrībā ar 32 gadus veco Anu de Armasu.

Bens un Ana. (Foto: ddp/ INSTAR / Vida Press)

