Mazas britu pilsētiņas iedzīvotājus pārbiedē krastā izskalots 4 metrus garš briesmonis ar spurām un kažoku

Einsdeilas apkaimē dzīvo tikai 12 000 cilvēku. Šobrīd viņu galvenā diskusija tēma ir 4 metrus garais briesmonis, kas tika izskalots vietējā pludmalē. Kad aculiecinieki pamanīja monstru, viņi nekavējoties "Facebook" publicēja fotogrāfijas, lai saprastu, kas tas ir.



|Vai kāds var pateikt, kas atrodas Einsdeilas pludmalē? Zilonis? Valis? Briesmonis? Šim radījumam ir/bija 4 spuras. Un pats dīvainākais – tas ir 4,5 metrus garš," vēstīja Einsdeilas ieraksts.

Radījumam bijušas 4 spuras. (Foto: Facebook)

Aculiecinieks intervijā "Liverpool Echo" pastāstīja, ka no mistiskā ķermeņa ārā spiedušies kauli, kuru garums sasniedzis ap metru, bet dažviet tie bijuši pārklāti ar kažoku. Protams, tas viss drausmīgi smirdējis.



Lasītāji "Facebook" komentāros nespēja vienoties par to, kas īsti pludmalē izskalots. Iespējas ir ļoti dažādas.



"Varbūt tas ir mamuts? Zinu, ka tie ir izmiruši, bet šajā gadījumā, šķiet, ka tas nav pats dīvainākais pieņēmums," komentēja Emma Lou Stevenson.



"Es domāju, ka tas varētu būt zirgs. Bet, lai kas tas arī nebūtu, tas ilgu laiku pabijis okeānā," rakstīja Sophie Reynolds.



"Man liekas, ka tā ir govs. Tās tepat netālu ganās," savu pieņēmumu izteica Helen Barnes.



Viens no izplatītākajiem pieņēmumiem bija, ka krastā izskalotais mistiskais radījums ir govs. Tomēr neviens nav spējis pamatot, kāpēc tā nokļuvusi ūdenī.