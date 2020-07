Zviedru leģendas bija iecerējušas šogad prezentēt divas jaunas dziesmas, taču koronavīrusa plosīšanās izjaukusi "ABBA" plānus. Faniem būs jāpaciešas, taču rezultāts būšot vēl iepriecinošāks - divu jaunu dziesmu vietā būs piecas.

Par to savā podkāstā "Reasons To Be Cheerful" pastāstījis Džefs Loids, kas to visu uzzinājis no viena "ABBA" dalībnieka. "Es stundu pavadīju, "Zoom" runājot ar Bjērnu Ulveusu no "ABBA". Viņš ir karantībā - viņam ir sala Stokholmas arhipelāgā," stāstīja Loids. "Viņi ir ierakstījuši piecas jaunas dziesmas. Tām vajadzēja iznākt jau pagājušā gada nogalē. Tehnisku problēmu un pandēmijas dēļ, tas ir pārcelts. Bet viņš man apsolīja, ka jauna "ABBA" mūzika būs dzirdama 2021. gadā."

Jau iepriekš Bjērns esot licis noprast, ka "ABBA" pat gatavojoties izdot albumu ar astoņām jaunām dziesmām. Turklāt pirms vairākiem mēnešiem arī stāstīja, ka ar vēl neredzētām ap 20 miljonu eiro vērtām tehnoloģijām gatavojoties uzņemt jaunu mūzikas video.

"ABBA" - Angnēta Feltskūga, Bjērns Ulveuss, Benni Andešons un Anni Frida "Frīda" Lingstāde - septiņdesmitajos gados bija pasaules popmūzikas augstākā līmeņa superzvaigznes. Triumfēja "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, izdeva vairākus kritiķu un publikas augsti novērtētus albumus, bet 1982. gadā izjuka. Jo grupā bija divi pāri, bet attiecībām pienāca gals. Tā nu gals pienāca arī grupai.