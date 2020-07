"Lielo Muļķu" zvaigzne Aminata Grieta Diarra kļuvusi par mammu

Ap Laimas tēlu vijušies "Shortcut" seriāla "Lielie Muļķi" pirmās sezonas centrālie notikumi, kad ciemā pēkšņi ieradās Roberta Gobziņa atveidotā mēra Aļņa līdz šim nezināmā meita un izjauca Garā (Kristaps Strūbergs) attiecības, kļūstot par viņa jauno izredzēto.

Pirmā sezona beidzās ar Garā un Laimas savienību, savukārt jaunajā tā atkal pajukusi, vien atstājot liecību par kādreiz piedzīvoto mīlestību – bērnu, kuru gaida Laima. Pandēmijas laikā filmētajās ainās Aminata Grieta kā Laima piedalās vien attālināti – videočatā. Taču tas, ka Laima ir gaidībās, ir redzams, ik pa laikam aktrisei pieceļoties visā augumā.

Aminata seriāla "Lielie Muļķi" otrajā sezonā. Bērna gaidībās gan dzīvē, gan lomā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Izrādās, notēlot grūtniecību ar lielu punci Diarrai seriālā bija pavisam vienkārši, jo tobrīd aktrise gaidīja mazuli arī īstajā dzīvē. Zinātāji teic, ka Aminata Grieta kļuvusi par meitas mammu. Pati aktrise savu privāto dzīvi rūpīgi sargā, nevēlēdamās par to paust ne vārda. To žurnālam "Kas Jauns" apstiprināja kāds jauns vīrietis, atbildot uz aktrisei adresētu zvanu. Arī to, kas ir viņas otra pusīte, Aminata pēdējos gados vairījusies atklāt. Pirms trim gadiem aktrise sabiedrībā izgāja kursabiedra, aktiera Emīla Krūmiņa pavadībā, ar kuru bija satuvinājusies, mācoties Kultūras akadēmijā.

