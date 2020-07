Ar Osokinu koncertu atklās sesto "Jūrmalas festivālu"

Pianisti kopīgi atskaņos 20. gadsimta franču mūziku pārlikumos divām un trim klavierēm – hipnotizējošo Morisa Ravela “Bolero” un finālu no Fransisa Pulenka Koncerta divām klavierēm, kurā kūsājoša enerģija mijas ar valdzinošu franču melodismu.

Sergeja Osokina soloizpildījumā skanēs krievu komponista Aleksandra Skrjabina mūzika, kura bijusi svarīga pianista repertuāra daļa jau daudzu gadu garumā. A. Skrjabina skaņdarbu liesmainais misticisms, ekspresīvā emociju gamma un elpu aizgrābjošās krāsas ir viena no fascinējošākajām parādībām 20. gadsimta klaviermūzikā.

Viens no Andreja Osokina mīļākajiem komponistiem ir Ludvigs van Bēthovens, kuram šogad ir 250. jubilejas gads. Koncertā A. Osokins izpildīs slaveno “Mēnesnīcas sonāti”. Šo nosaukumu skaņdarbam devis vācu rakstnieks un mūzikas kritiķis Ludvigs Relštabs, kuram sonātes pirmā daļa asociējās ar mēnesgaismas spēlēm uz Lucernas ezera virsmas.

Savukārt Georgijs Osokins koncertā pievērsīsies viņam tik tuvā Frederika Šopēna daiļradei, kurš romantisma laikmetā paplašināja klavierspēles apvāršņus. Komponista skaņdarbos klavieres gan dzied kā intīma cilvēka balss, gan mutuļo kā monumentāls simfoniskais orķestris.

Andreja un Georgija Osokina klavierspēle jau ir izpelnījusies atzinību arī starptautiskajā arēnā, bet viņu tēvs Sergejs ir viens no cienījamākajiem mūziķiem Latvijā. Viņi visi ir saņēmuši Latvijas valsts augstāko apbalvojumu mūzikā – Lielo Mūzikas balvu, un šī savienība kļuvusi par pianisma mākslas zīmolu gan Latvijā, gan ārzemēs. 2016. gada Jaungada koncerts “Trīs Osokini un Opera” tiešraidē no Latvijas Nacionālās operas tika translēts Vācijas interneta televīzijā Klassik.Tv. Osokinu kopīgie koncerti ir notikums ar dziļi pārdomātu vēstījumu, kuros allaž skan skaistākais klaviermūzikas zelta repertuārs un klasiskās mūzikas šedevri oriģinālos pārlikumos divām un pat trim klavierēm.

Sergejs Osokins ir izcils liela vēriena virtuozs un rūpīgs analītiķis, kura interpretācijām piemīt nopietns vērojums un ielūkošanās skaņdarbu kodolā. Viņš ir viens no izcilākajiem klavierspēles pasniedzējiem Latvijā, pie kura skolojušies virkne pazīstamākie Latvijas pianisma spīdekļi: Vestards Šimkus, Elīna Bērtiņa, Aurēlija Šimkus, Katrīna Gupalo, Arta Arnicāne, Rihards Plešanovs, abi dēli Andrejs un Georgijs, kā arī citi.

Pianists Andrejs Osokins izceļas ar savu daudzpusību – viņš vienlīdz spoži un iejūtīgi iejūtas gan franču šansonu, gan Rietumeiropas klasiķu, gan laikmetīgo komponistu mūzikā. Viņš ir spilgts un harismātisks solists, uzticams kamermūziķis ansamblī, kā arī koncertmeistars dziedātājiem. A. Osokins plūcis laurus pasaules nozīmīgākajos pianistu konkursos, tostarp Artura Rubinšteina Starptautiskajā pianistu konkursā Telavivā, Margaritas Longas un Žaka Tibo starptautiskajā pianistu konkursa Parīzē, Līdsas Starptautiskajā pianistu konkursā un Karalienes Elizabetes Starptautiskajā pianistu konkursā Briselē.

Georgijs Osokins, jaunākais no Osokinu dinastijas pianistiem, sevis radītajā mūzikas telpā aicina ar dziļdomīgu pieeju mākslai un interpretācijām ar patiesīguma svaru. Pēc fināla F. Šopēna konkursā 2015. gadā viņš kļuva par sensāciju, izpelnoties no kritiķiem epitetus “neparedzams, pārāk revolucionārs, lai būtu uzvarētājs”. Kopš dalības konkursā Georgiju aicina uzstāties daudzās pasaules valstīs, prestižos festivālos un koncertzālēs. Īpaša pianista firmas zīme ir izcilā melodiķa un gara aristokrāta Frederika Šopēna mūzika. Britu ierakstu kompānijas “Piano Classics” paspārnē izdots Georgija Osokina soloalbums ar vēlīnajiem Šopēna opusiem, izpelnoties slavinošas recenzijas no ievērojamiem kanādiešu, franču un vācu mūzikas izdevumiem.

Izmaiņas pulcēšanās ierobežojumu dēļ

Jūrmalas festivāla programmā šogad ir notikušas izmaiņas – ņemot vērā spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus, koncertos starp klausītājiem tiks nodrošināta 2 metru distance, tāpēc "Dzintaru koncertzāles" sēdvietu izkārtojums ir mainīts, katru koncertu klātienē varēs apmeklēt līdz 500 klausītāju.

Tie klausītāji, kuriem nebūs iespējams koncertu noklausīties klātienē, varēs iegādāties tiešraides biļetes un skatīties koncertus attālināti ar interneta tiešraides starpniecību. Tos koncertstudijā vadīs mūziķis Jānis Šipkēvics.

Klausītāji, kuri bija iegādājušies biļetes uz koncertiem “Veltījums Marisam Jansonam” un “Dzimuši Latvijā”, var apmainīt iepriekš iegādātās biļetes pret jaunām. Lai veiktu biļešu apmaiņu, jāzvana biļešu administratoram pa tālruni 26377077 darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Apmaināmo biļešu skaits ir ierobežots – 497 vietas (iepriekšējo 2100 vietā), un biļešu apmaiņu iespējams veikt līdz šī gada 17. jūlijam. Tiem, kuriem nebūs iespējams biļetes apmainīt, nauda par biļetēm tiks atmaksāta.

Festivāla programmu ir papildinājuši arī divi jauni koncerti “Trīs Osokini” un “Aleksandrs Antoņenko un Reinis Zariņš”. Biļetes uz tiem ir pieejamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās.

Diemžēl trīs koncerti ir atcelti – “Brodvejas mūziklu zelta izlase”, “Ksenija Sidorova un Džordžs Harliono” un “Galā koncerts. Skaistākās operu ārijas”. Naudas atmaksa par iegādātajām biļetēm notiek šādi:

ja biļetes ir iegādātas internetveikalā bilesuparadize.lv, tad nauda biļešu nominālvērtībā tiks ieskaitīta biļešu pircēja bankas kontā bez klienta pieprasījuma;

ja biļetes ir iegādātas “Biļešu Paradīzes” kasē, naudu par iegādātajām biļetēm to nominālvērtībā var saņemt atpakaļ jebkurā “Biļešu Paradīzes” kasē.

“Jūrmalas festivāls” šogad notiek, pateicoties Jūrmalas pilsētas atbalstam un ievērojot spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus, starp klausītājiem nodrošinot 2 metru distanci un visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Biļetes uz “Jūrmalas festivāla” koncertiem un tiešraidēm pieejamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā www.bilesuparadize.lv.