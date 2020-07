Latvijā muzicēs viena no ietekmīgākajām Ziemeļeiropas progresīvā metāla rokgrupām "Opeth"

Koncerts gaidāms koncertzālē "Palladium Rīga", koncerta īpašie viesi būs Islandes klasiskā roka grupa “The Vintage Caravan”. Biļetes publiskajā tirdzniecībā būs pieejamas “Biļešu Serviss” tīklā no pirmdienas, 13. jūlija, plkst. 10:00. Šo koncertu iespējams apmeklēt arī ar kādu no koncerta biļetēm, kas iegādāta uz kādu no SIA “BDG concerts” rīkotajiem koncertiem, kuri ārkārtas situācijas dēļ ir pārcelti vai atcelti.

"Opeth" pazīstama kā zviedru rokgrupa, kura ar izdotajos albumos iekļauto augsti kvalitatīvo muzikālo sniegumu jau kopš debijas albuma “Orchid” (1995) izpelnījusies atkārtotu mūzikas kritiķu uzmanību. Grupas dibinātāju mērķis, dibinot grupu 1990. gadā, bija radīt “ļaunāko grupu pasaulē”, un šķietami šādu mērķi grupas dalībnieki centušies sasniegt, daiļrades agrīnajā periodā spēcīgi ietekmējoties no smagā metāla žanra.

Grupas pastāvēšanas gados sastāvs mainījies vairākkārtīgi, līdz ar to arī muzikālo ietekmju klāsts dažādojies. Paralēli minētajam smagā metāla žanram "Opeth" daiļradē laika gaitā iezīmējas arī progresīvā roka, metāla, folka, blūzroka, klasiskās mūzikas un džeza mūzikas ietekmes. Māksliniecisko ietekmju saraksts ir daudzveidīgs un atspoguļo "Opeth" radīto mūziku — tajā mijas progresīvais roks un smagais metāls, bet vienlaikus grupas muzikālajiem sniegumiem piemīt arī psihodēliskā roka iezīmes.

Grupas pastāvēšanas laikā izdoti 13 studijas albumi, 4 koncertalbumi un 4 dzīvo koncertu DVD ieraksti, kas pārdoti vairāk kā 2 miljonos kopiju. "Opeth" jaunākais albums “In Cauda Venenum” (2019) no dalībnieku puses uzskatāms par līdz šim svarīgāko sniegumu grupas daiļradē un tiek saukts par “laimīgo trīspadsmito”. Kā norāda grupas solists Mikaēls Ākerfelds, kurš vienlaikus ir arī grupas dibinātājs un vienīgais dalībnieks, kurš tajā spēlē kopš grupas dibināšanas, šis albums atklāj kā viņa paša, tā arī grupas mākslinieciskās vērtības un muzikālo stilu.