Aktrises Kristenas Bellas piecarpus gadu vecā meita joprojām staigā autiņbiksītēs

Par to Bella pastāstījusi sarunu raidījumā "Momsplaining with Kristen Bell", kur ar kolēģēm un draudzenēm Maiju Rūdolfu un Keisiju Vilsoni tērzējusi par to, kā bērniem mācīt iet uz podiņa.

Kristena ar meitām Deltu un Linkolnu 2018. gada vasarā. (Foto: UDSA / SplashNews.com/ Vida Press)

Ar vecāko meitu Linkolnu, kam tagad ir jau septiņi gadi, Bellai nekādu problēmu bijis nav. Mazā bijusi 21 mēnesi veca, kad māmiņa ieteikusi - varētu taču izmantot tualeti, un kopš tā laika autiņbiksītes bijušas liekas.

"Mēs ar vīru gulējām gultā un ķiķinājām - kāpēc gan visi tik daudz satraucas par to podiņmācību? Tas taču ir tik viegli. Vien pasaki bērnam, lai iet uz tualeti," atminas aktrise, pēcāk gan atklājot, ka ar otro bērnu šī podiņmācības stratēģija nav izdevusies un piecarpus gadu vecā Delta joprojām staigā autiņbiksītēs.

Kristena Bella divus bērnus ir dāvājusi savam vīram - aktierim un producentam Daksam Šepardam, ar kuru apprecējās 2013. gada oktobrī, septiņus mēnešus pēc Linkolnas nākšanas pasaulē.

Kristena un Dakss. (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press)