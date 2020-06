Karalienei Elizabetei II nākas dzēst dēla parādus - jāmaksā 10 miljoni par villu Šveicē

Endrū, kam nācās atkāpties no valstisko pienākumu pildīšanas, jo sabiedrībā nerima sašutums par viņa draudzību ar seksuālos noziegumos apsūdzēto amerikāņu finansistu, nu jau nelaiķi Džefriju Epstīnu, iedzīvojies parādos. Viņš savulaik par aptuveni 30 miljoniem eiro iegādājies villu Šveices Alpos, bet vienošanos nepilda - krietnu daļu vēl neesot nomaksājis.

Princis Endrū. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Un, tā kā villas bijusī īpašniece sola vērsties tiesībsargājošās institūcijās, trūkstošos 10,5 miljonus apņēmusies samaksāt pati britu karaliene Elizabete II, vēsta informēti avoti.

Par sešdesmitgadīgā dēla parādiem karaliene uzzinājusi jau pērn un uzstājusi, lai Endrū taču to summu nomaksā. Taču princis to nav izdarījis, un piktā Elizabete II, lai izvairītos no lielāka skandāla, atmaksās šos 10 miljonus. Britu karaļnams, protams, šīs runas nekomentē, arī Endrū pēc "aiziešanas pagrīdē" intervijas nesniedz.