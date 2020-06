Dziedātāja MØNTA piepilda senu sapni - ieraksta dziesmu kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu

"Ar šo dziesmu es vēlos uzrunāt cilvēkus par viņu izvēlēm, kas bieži vien ir nepārdomātas un neizsvērtas, kuru rezultātā kādam nākas ciest. Es to neapzinājos tik dziļi, kā tad, kad, sākoties Covid-19 krīzei, uzsāku darbu dzīvnieku aizsardzības biedrībā “Ķepu-ķepā”. Šīs cilvēku izvēles es ikdienā izjūtu un uz to noskatos savā darba vietā. Bijušie “draugi” tur nonāk katrs ar savu skumjo stāstu," saka MØNTA.

Dziesmas ierakstā ar prieku piekrita piedalīties Zigfrīds Muktupāvels, kurš vienmēr ir atvērts jauniem izaicinājumiem, bet ne vienmēr piekrīt katram piedāvājumam.

“Tas gluži nebija tā, ka rakstīju dziesmu duetam, kur nu vēl iedomājos, ka tas jebkad varētu būt kopā ar Zigfrīdu. Dziesma skapītī stāvēja jau gadu, kad joka pēc vienā no sarunām ar izdevniecības "MicRec" vadītāju Guntaru Raču pieminēju savu “veco dvēseli”, kura gūtu lielu gandarījumu, ja man jelkad būtu iespēja dziedāt kopā ar Zigfrīdu. Uz ko Guntars diezgan nopietni aicināja mani piemeklēt pareizo dziesmu. Un tad es sevi pieķēru pie domas, ka no jokiem bieži vien dzimst lieliskas idejas. Šis ir viens to tiem gadījumiem. Atzīšos – tas, ka Zigfrīds piekrita dziedāt kopā ar mani, ir piepildījis arī klusu sapni, par ko viņam esmu no sirds pateicīga,” stāsta MØNTA.

Dziesmas “Mans draugs” producents ir Gints Stankevičs, ar kuru kopā ierakstītas jau vairākas dziesmas, tostarp arī nesen izdotā “Darām!”. Vienu no dziesmā dzirdamajām ģitāras partijām iespēlējusi pati dziesmas autore. Dziesmas identitātes attēlu zīmējusi Montas radiniece, talantīgā māksliniece Paula Stutiņa, bet dziesmas video, sadarbībā ar video producentu Kasparu Kambaru, tapis dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu-ķepā” dzīvnieku patversmē, kur šobrīd darbojas arī MØNTA.

"Tas darbs, ko dara biedrības cilvēki ir neizmērojams. Ir vairāk veidi, kā jūs varat iesaistīties un palīdzēt ne tikai klipā redzamajiem draugiem, bet vēl daudziem citiem dzīvniekiem biedrībā," saka MØNTA.