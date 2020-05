Hercogiene Megana vērsusies policijā: viņa nejūtas droši jaunajās mājās

Pierunājot vīru princi Hariju aiziet no karaliskās ģimenes un aizbraukt no Lielbritānijas, hercogiene Megana cerēja aizbēgt no tā, ko viņa uzskatīja par ļaunprātīgu vajāšanu no vietējo plašsaziņas līdzekļu pārstāvju puses.