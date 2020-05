Dziedātāja Sīa pērn adoptējusi divus astoņpadsmitgadīgus puišus

44 gadus vecā mūziķe intervijā radio "SiriusXM" atklājusi, ka ģimenē ļāvusi pērn ienākt diviem padsmitniekiem, kas tagad ir jau 19 gadu veci. Viņi uzauguši audžuģimenēs, bet nu sasnieguši to vecumu, kad pašiem būtu jādodas pieaugušo dzīvē.

Popzvaigzne arī pastāstījusi par ģimenes dzīvi pandēmijas laikā - sakot, ka vienam no dēliem radušās problēmas ar iejušanos, jo tik daudzas vietas pandēmijas dēļ ir slēgtas. "Abiem neiet viegli, vienam grūtāk nekā otram," atklāj Sīa. "Bet abi pievērsušies lietām, kas viņiem ir noderīgas, kas viņiem palīdz."

Šogad izdevumam "GQ" Sīa jau pastāstīja par to, kā ir kļūt par māmiņu, un bilda - nopietnas attiecības nemeklējot. Hita "Chandelier" izpildītāja arī atzinusies, ka reiz aicinājusi kādu kolēģi uz "seksu bez saistībām". Tas bijis viņas tuvs draugs - dīdžejs Diplo. "Šogad es viņam aizrakstīju tā: "Hei, klausies, tu esi, šķiet, viens no tiem pieciem cilvēkiem, kas man liekas seksuāli pievilcīgi, un tagad, kad esmu nolēmusi visu mūžu būt viena, tikko esmu adoptējusi dēlu, man nav laika attiecībām... Ja tev ir interese par seksu bez saistibām, tad uzzvani man," atklāti pastāstīja Sīa. Par to, vai Diplo viņas piedāvājumu pieņēmis, dziedātāja gan neko nestāstīja.

Sīa savulaik ir bijusi precējusies - no 2014. līdz 2016. gadam bija laulībā ar filmu veidotāju Ēriku Andersu Langu.

Sīa un viņas nu jau bijušais vīrs Ēriks pirms pieciem gadiem "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijā. (Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press)