VIDEO: vīrusa pandēmiju un deputātu saslimšanu pašmāju TV raidījums pareģoja jau pirms daudziem gadiem

Tā raidījums "Ak, kungs" jau pirms vairāk nekā desmit gadiem publicēja skeču, kurā jokdaris Aldis Kalniņš atveido "cilvēku, kas dzīvo mežā".

Infektologs Sandris dzīvo mežā, sargājot sevi no pasaulīgiem vīrusiem. Un dalās ar padomiem - kontaktēties ne ar vienu nevajagot, parāda, kā par sejas masku var izmantot gan sūnas, gan putna ligzdu. Bet, kas pats svarīgākais, skeča beigās iesaka visiem "uzmanīties no deputātiem, jo daudzi ir slimi".

Pagājuši daudzi gadi, un šis skečs ir aktuāls kā nekad. Visdrošāk no vīrusa paslēpties mežā, sejas masku iegādāšanās ir ikvienam aktuāla tēma, bet to, ka Saeimas deputāti izslimojuši Covid-19, vairāki no viņiem nemaz neslēpj.

