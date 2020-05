VIDEO: internetā kļūst virāla Indijas klostera māsu lipīgā dziesmiņa par Covid-19

Mūzikas video, kur kongregācijas muzikālās māsas redzamas un dzirdamas dziedam “Go, go, go away corona!” tika ievietots “Youtube” 25. aprīlī, un nu ir noskatīts jau vairāk nekā 130 000 reižu.

Dziesmas vārdos māsas vēršas pie jaunā koronavīrusa, kauninot to par pasaulē sastrādāto.

Sievietes apdzied, ka slimība ir nogurdinājusi gan zinātniekus, gan pasaules līderus un mediķus, taču pasaulei ir Jēzus, kurš vīrusu iznīcinās uz mūžiem.

Jau iepriekš atvainojamies tiem, kuriem dziesmas lipīgais meldiņš tuvāko dienu laikā būs iestrēdzis galvā.