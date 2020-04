Ar šo foto Kristīne Garklāva tikai tagad padalījusies sociālajos tīklos, savā profilā sociālās saziņas tīklā "Facebook" aprakstot, kā šī fotogrāfija tapusi.

"Pavisam godīgi - ļoti reti ir situācijas, kad man pašas bildētais patiesi patīk. Bet šī bilde ir viena no tām. Stāsta dēļ. Tas notika pagājušajā gadā. Bija silta pēcpusdiena Jaunzēlandes vasarā. Braucām pa saules uzkarsētu grantētu ceļu Dienvidsalas viducī un te pēkšņi kaut kas acīm nereāls - atrodamies simtiem aitu ielenkumā - ne uz priekšu, ne atpakaļ. Aitas, savā valodā skaļi signalizējot, visticamāk, zākājas par mūsu klātbūtni. Bet tad... Ieraugu ko tādu, kas manu vokālu paceļ citā līmenī un mans sajūsmas sauciens pārsniedz aitu decibelus. Kā tāds supermens suņa kostīmā - pāri aitām un sētām - lido slavenais Jaunzēlandes aitu gans. Viņš ievieš kārtību un neļauj aizklīst nevienai aitai, un tās melno bruņinieku respektē pilnībā. Izmetu vienu roku pa logu un, nepaspējot ne kadrēt, ne ielikt iestatījumus - nospiežu pogu...Tikai pāris reižu, jo suns jau aizlidojis. Neprātīgā ātrumā....Viņa vēdera āda milimetrus virs dzeloņdrātīm. Ja pievelk bildi tuvumā, to var labi redzēt.. Iespējams, uz asajām drātīm palika melnās vilnas šķipsnas. Nolieku aparātu un pat neskatos, kas sanācis, jo.. diez vai. Viss notika pārāk strauji, bet pie sevis priecājos, ka lemts to pieredzēt, jo... strādājoši Jaunzēlandes kolliji vairs nav daudz. Šādu situāciju uz ceļiem arī ne. Mana māsa, kura dzīvo Jaunzēlandē, saka, ka mums paveicies to pieredzēt. Aitas pamazām aizstāj liellopi, bet suņus - viss, kas ir mehānisks, jo suns prasa darbu, ieguldījumu, rūpes. Iespējams, ka pēc gadu desmitiem tikai dažiem no planētas gudrākajiem suņiem būs iespēja darīt to, ko tie patiesi mīl - ieviest kārtību aitu baros. Paldies pasaulei, ka tā ļauj mums piedzīvot neaizmirstamo.

Vakarā, šķirstot bildes...Iesaucos - koaa??? Ir bilde??? Un fokusā? Nespēju noticēt.... Tiešām nespēju. Palēcos aiz prieka un domāju, ka mans lēciens uz suņa ātruma fona izskatījās kā slow motion. Par augstumu nerunājot. Un, ko vēl bildē pamanīju? Smaidu, ko novēl suns un divi mākoņi. To novēlu arī jums!”