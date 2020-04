20. aprīļa jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1925. gadā Heinrihs Strods - vēsturnieks, Latvijas Okupācijas muzeja Pētniecības programmas vadītājs (miris 2012.gada 14.aprīlī).

1952. gadā Ilze Avotiņa - gleznotāja.

1962. gadā Viesturs Tamužs - AS "Eko investors" valdes priekšsēdētājs, AS "Latvijas Zaļais punkts" padomes priekšsēdētāja vietnieks.

1981. gadā Kaspars Zvīgulis - aktieris.

1982. gadā Jānis Blūms - basketbolists.

1984. gadā Vineta Elksne - dziedātāja.

Jubilāri pasaulē

1745. gadā Filips Pinels - franču mediķis, viens no mūsdienu psihiatrijas pamatlicējiem (miris 1826.gadā).

1808. gadā Napoleons III - Francijas imperators (miris 1873.gadā).

1889. gadā Ādolfs Hitlers - Austrijā dzimis Vācijas diktators (miris 1945.gadā).

1893. gadā Harolds Loids - amerikāņu aktieris (miris 1971.gadā).

1896. gadā Vilfrids Mejs - kanādiešu aviators (miris 1952.gadā).

1904. gadā Džordžs Stibics - amerikāņu zinātnieks, kurš tiek uzskatīts par mūsdienu digitālā datora tēvu (miris 1995.gadā).

1929. gadā Bobijs Holanders - amerikāņu pieaugušo filmu režisors un žurnālu izdevējs (miris 2002.gadā).

1949. gadā Džesika Langa - amerikāņu aktrise.

1951. gadā Luters Vandross - amerikāņu dziedātājs, astoņu "Grammy" balvu ieguvējs (miris 2005.gadā).

1958. gadā Vjačeslavs Fetisovs - krievu hokejists, divkārtējs olimpiskais un septiņkārtējs pasaules čempions.

1964. gadā Krispins Glovers - amerikāņu aktieris un režisors.

1964. gadā Endijs Serkiss - amerikāņu aktieris un režisors.

1970. gadā Ķēstutis Kemzūra - lietuviešu basketbolists.

1972. gadā Karmena Elektra - amerikāņu aktrise.

1980. gadā Basta - krievu reperis.

1983. gadā Miranda Kerra - austrāliešu modele.

1986. gadā Vladimers Dvališvili - gruzīnu futbolists.

Notikumi Latvijā

1999. gadā notu apmaiņas ceļā tiek noslēgts Latvijas Republikas valdības un Portugāles Republikas valdības līgums par atteikšanos no vīzām.

2001. gadā Rīgā pie Krievijas vēstniecības notiek akcija Krievijas tautas un masu informācijas līdzekļu atbalstam "Par cilvēktiesību un vārda brīvības ievērošanu Krievijā".

2002. gadā Gulbenē notiek pirmā Putnu pilsētu diena, kurā piedalās pārstāvji no deviņām Latvijas pilsētām, kuru ģerbonī attēlots putns.

2005. gadā Rīgas Zooloģiskā dārza vecākais iemītnieks Misisipi aligators Čabulītis svin savu 70. dzimšanas dienu.

2007. gadā iznāk žurnāla "Republika.lv" pēdējais numurs.

Notikumi pasaulē

1534. gadā franču navigators Žaks Kartjē uzsāk savu ceļojumu, kurā viņš vēlāk atklāj Kanādu un Labradoru.

1657. gadā Jaunamsterdama (mūsdienu Ņujorka) piešķir ebrejiem reliģisko brīvību.

1792. gadā Francija piesaka karu Austrijai, uzsākot Franču revolucionāros karus.

1810. gadā Venecuēla pasludina neatkarību no Spānijas.

1841. gadā žurnālā "Graham's Lady's and Gentleman's Magazine" tiek publicēts Edgara Alana Po stāsts "The Murders in the Rue Morgue", kas tiek uzskatīts par pirmo publicēto detektīvstāstu.

1871. gadā ASV Kongress dod tiesības prezidentam Elizejam Grantam izsludināt karastāvokli, piespriest smagus sodus teroristiskām organizācijām un pielietot militāru spēku pret rasistisko Klukluksklanu.

1876. gadā Bulgārijā sākas Aprīļa sacelšanās pret Osmaņu impēriju.

1916. gadā īru republikānismu atbalstošais britu diplomāts Sers Rodžers Kesments ierodas Īrijā, lai mudinātu uz sacelšanos pret Lielbritānijas pārvaldi. Viņš tiek notverts jau pēc dažām stundām un 3.augustā viņu pakar par valsts nodevību.

1943. gadā Otrajā pasaules karā nacistiskās Vācijas spēki sāk ebreju slaktiņu Varšavā, kad tiek apspiesta sacelšanās Varšavas geto.

1945. gadā Otrajā pasaules karā amerikāņu armija ieņem Leipcigu, kuru gan vēlāk nākas atdot Padomju Savienībai. Pēc ieņemšanas pašnāvību izdara Leipcigas mērs, pirms tam nogalinot arī savu ģimeni.

1947. gadā mirst Dānijas karalis Kristians X.

1972. gadā amerikāņu kosmosa kuģis "Apollo 16" nosēžas uz Mēness.

1984. gadā Lielbritānija paziņo, ka 1997.gadā atdos Honkongu Ķīnai.

1986. gadā amerikāņu basketbolists Maikls Džordans sasniedz Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēlēs gūto punktu skaita rekordu, mačā pret Bostonas "Celtics" gūstot 63 punktus.

1986. gadā 1925.gadā uz ASV emigrējušais krievu pianists Vladimirs Horovics sniedz savu pirmo koncertu Padomju Savienībā pēc 61 gada pārtraukuma. Koncertu televīzijas ekrānos noskatās miljoniem cilvēku.

1998. gadā Vācijas teroristiskais grupējums Sarkanās armijas frakcijas (RAF), kas veica slepkavību un sprādzienu virkni septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, paziņo par savas pastāvēšanas beigām.

1999. gadā divi pusaudži sarīko slaktiņu Kolumbainas vidusskolā Denverā, ASV Kolorado štatā, nošaujot 13 cilvēkus un izdarot pašnāvības.

2008. gadā amerikāņu autosportiste Danika Patrika uzvar sacīkstēs "Indy Japan 300", kļūstot par pirmo sievieti, kas uzvarējusi kādās no "IndyCar" seriāla sacensībām.

2010. gadā notiek eksplozija uz britu enerģētikas uzņēmuma BP izīrētās naftas ieguves platformas "Deepwater Horizon", aizsākot plašu naftas noplūdi Meksikas līcī, kas izvēršas par postošāko vides katastrofu ASV vēsturē.

2012. gadā pie Pakistānas galvaspilsētas Islamabadas lidostas nosēšanās laikā sliktos laika apstākļos avarē pasažieru lidmašīna "Boeing 737". Iet bojā visi lidmašīnā esošie 127 cilvēki.