Lūk, Rača ieraksts facebook.com: „Šodien dzimšanas dienu atzīmē mans bērnības draugs Ainars Virga. Un gribējās viņu kaut kā īpaši, šoreiz, protams, neklātienē, apsveikt! RnR Forevāāāā, vecasi!

P.S. Mums ar Ainaru ir nereāli daudz kopīgi bilžu, bet dažas ir īpaši mīļas. Šī ir viena no tādām Nesatraucieties, tajā bildē mēs mazliet pietēlojam. Bildēts Emila Melngaiļa Liepājas mūzikas skolas telpās. Pa labi, tas ir Villijs aka Vilnis Krieviņš. Bildēja, šķiet, Jānis Ģirnis.

Ps. P.s. Bikses šuvu pie ģitārista Koļas. Rāvējus un diegus dabūju no Aivara Liniņa, kurš tolaik apgādāja daudzus ar "firmas" precēm . Kura gada bilde, to Ainars pateiks. Varētu būt kaut kāds 1984. gads?”

