Ar Covid-19 hospitalizēta dziedātāja Marianna Feitfula

Kā norādīja Feitfulas menedžeris Fransuā Ravārs, mākslinieces ārstēšanai ir labi rezultāti. "Mēs visi viņai vēlam labu, kā arī pilnībā un ātri izveseļoties," sacīja Ravārs.

73 gadus vecajai māksliniecei aizvadīto gadu gaitā bijušas vairākas veselības problēmas. Viņai ilgi nācies cīnīties ar hepatītu C un krūts vēzi, kas viņai tika konstatēts 2006.gadā.

Feitfula plašu un noturīgu popularitāti Lielbritānijā iemantoja 60.gados, slavu izpelnoties ar hitu "As Tears Go By". Uz laiku pazudusi no mūzikas dzīves, viņa slavas gaismā atgriezās 1979.gadā ar albumu "Broken English". Jaunākais Feitfulas albums "Negative Capability" tika laists klajā 2018.gadā un izpelnījās kritiķu atzinību.