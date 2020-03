Krievijas "zelta balss" Nikolaja Baskova vadītais šovs «Ну-ка, все вместе!», kura žūrijā ir akurāts simts locekļu, un to uzrauga popzvaigzne Sergejs Lazarevs, noslēdzās svētdien, 29. martā.

Jana finālam bija izvēlējusies grupas "Queen" hitu "The Show Must Go On", un finālā saņēma 93 balsis, bet viņas konkurente savāca 90. Šova uzvarētāja saņēma kausu un vienu miljonu rubļu (aptuveni 11,5 tūkstoši eiro).

Janas uzstāšanās finālā lūkojama šeit: