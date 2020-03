Samanta Tīna kārtējo reizi netiks uz Eirovīziju, Covid-19 dēļ konkurss atcelts

"Mums ar dziļu nožēlu jāpaziņo par 2020.gada Roterdamas Eirovīzijas dziesmu konkursa atcelšanu," teikts rīkotāju izplatītajā paziņojumā.

Konkursa norise bija paredzēta no 12.maija līdz 16.maijam Roterdamā. Organizatori tāpat norādīja, ka līdz šim izsvērti vairāki konkursa norises varianti, tomēr Covid-19 izplatības dēļ Eiropas Raidorganizāciju apvienība pieņēmusi lēmumu konkursu atcelt.

Pasākuma organizatori turpinās pārrunas ar Roterdamu par tās iespējām konkursu uzņemt 2021.gadā.

Latviju šogad Eirovīzijā gatavojās pārstāvēt Samanta Tīna ar dziesmu "Still Breathing", kas uzvarēja Latvijas Televīzijas rīkotajā konkursā Supernova 2020.

Šis priekšnesums apsteidza pārējos iepriekš atlasītos konkursa finālistus, otrajā vietā atstājot Katrīnu Dimantu ar dziesmu "Heart Beats", bet trešajā - "Annna" ar dziesmu "Polyester".

Par ceļazīmi uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Roterdamā cīnījās arī Miks Dukurs ar dziesmu "I’m Falling For You", grupa "Bad Habits" ar dziesmu "Sail With You", Seleste ar dziesmu "Like Me", Edgars Kreilis ar dziesmu "Tridymite", Katrīna Bindere ar dziesmu "I Will Break Your Heart", dziedātājs "Driksna" ar dziesmu "Stay".