Ja 1., 2. un 3. martā Jolantas Gulbes-Paškevičas instagrams bija kā sētin nosēts ar saulainām ainiņām no Itālijas, kurās abi ar Denisu redzami laimīgi un starojoši, baudot divvientulību, tad vismaz līdz 15. martam par abu gaitām vairs nebija ne vēsts. Mūziķa mājaslapā redzams, ka pēc atgriešanās Latvijā viņš uz karstām pēdām devies uzstāties koncertos: 7. martā Mazmežotnes muižā, bet 9. martā – kopā ar jauniešiem klubā Hamlets. Spriežot pēc datumiem, no Itālijas mūziķi atgriezušies līdz ar karantīnas izsludināšanu valstī. Lai arī reģions, pa kuru Paškeviči ceļoja, bija Itālijas lejasdaļa – Bari un Puglija –, ne Milānas vai Venēcijas apkārtne, daudzi pauduši bažas, vai ar mākslinieku veselību šobrīd viss ir kārtībā. Tiek vērsta uzmanība uz vienu no pēdējiem Denisa ierakstiem feisbukā 12. martā, kurā viņš, it kā atrodoties jau Filipīnu salās, citējis Marka evaņģēliju: „Atgriežoties pie pamatiem... Varētu teikt S. Vondera vārdiem: „Teachers keep teaching and preachers keep preaching.” Slimie, meklējiet ticīgos, ticīgie – dziediniet slimos // Marka ev. 16:18 // ( nenoslinkojiet, atveriet šo rakstu vietu ).” Norādītā Jaunās Derības nodaļa skan šādi: „Tie [kristītie] ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli…” Ierakstu Deniss, kas šajā virtuālajā vidē pazīstams ar vārdu Uguns Vējš, marķējis ar mirkļbirkām: #atmoda #atgadinajums #evanģēlijs #corona #spēks #veselība...

Citi šobrīd lasa Dzīve neīstajā dzimumā: no sievietes par vīrieti, un tad no vīrieša atkal par sievieti, un otrādi "Esam veiksmīgi iebraukušas Latvijā" - latviešu studentēm no Polijas ar izpalīdzīga šofera gādību izdevies nokļūt mājās Aicina uzņēmējus Covid-19 krīzes laikā masveidā neatlaist darbiniekus