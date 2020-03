Megana Mārkla nosauc karalisko ģimeni par „dīvainu”. Lēmums aiziet bijis pareizākais

Foto: ddp/INTERTOPICS/Photoshot / Vida Press

Izdevuma „Daily Mail” rīcībā nonākusi informācija, ka sarunā ar draugiem Megana Mārkla atzinusi, ka britu karaliskā ģimene ir ārkārtīgi dīvaina, un viņu nesenā vizīte Lielbritānijā bijusi tam tikai kārtējais apliecinājums. Megana uzskata, ka lēmums aiziet bijis vispareizākais, ko viņi varējuši darīt.

Neseno ceļojumu uz Angliju Megana nodēvējusi par „rūgteni saldu”. Viņa atzinusi, ka ilgojusies „ātrāk būt atpakaļ mājās pie Ārčija”.

Megana draugiem norādījusi, ka jūtas „atvieglota”, ka nav ņēmusi dēlu līdzi šajā ceļojumā. Tiesa, tas, ka Ārčijs palicis Kanādā, sarūgtinājis viņa vecvecmāmiņu karalieni Elizabeti II, kura cerējusi pavadīt laiku kopā ar mazmazdēlu.

„Megana teica, ka viņa nav apzināti turējusi Ārčiju prom [no ģimenes], viņa tikai sapratusi, ka nevajadzētu ņemt bērnu līdzi un riskēt ar viņa veselību,” pastāstījusi kāda no hercogienes draudzenēm, to attiecinot uz Eiropā uzliesmojušo koronavīrusu.

Megana esot padalījusies pārdomās par karalisko ģimeni, nosaucot to par „dīvainu”, bet hercogieni Ketrīnu par īpaši „stīvu”.

„Viņa norādīja, ka nesenais ceļojums tikai apstiprinājis, ka viņi pieņēmuši pareizo lēmumu, atdaloties. Šajā ģimenē nav siltu jūtu vienam pret otru, bet viņa vēlas audzināt Ārčiju mājās, kas ir smieklu un prieka pilnas, kurās neskopojas ar apskāvieniem,” norādījusi Meganai tuva draudzene.

„Viņai aizvien šķiet dīvaini, ka [britu karaliskajā ģimenē] neviens neapskaujas un visi ir tik ieturēti un stīvi, īpaši Keita,” norādījusi draudzene. „Viņa teica, ka ir saprotams, ka Viljams un Keita neatbalsta viņu izvēli un to, ka savstarpējā spriedze esot tik liela, ka to varētu griezt ar nazi. Keita tik tikko vispār uz viņu paskatījusies un abu kontaktēšanās ierobežota līdz minimumam.”

Spriedze bija acīmredzama, kad britu karaliskā ģimene šonedēļ pulcējās uz Nāciju sadraudzības dienai veltīto dievkalpojumu Vestminsteras abatijā. Šajā video redzama ārkārtīgi dīvainā Saseksas hercogu un Kembridžas hercogu sasveicināšanās. Ketrīnas skatiens bija tukšs, un viņa centās izvairīties no acu kontakta ar Saseksiem.

Kāds cits informācijas avots gan apgalvo, ka hercogiene Ketrīna Saseksu aiziešanu uztvērusi „ļoti sāpīgi”. Viņa esot „īpaši bēdīga” par notikušo, jo reiz kopā ar Viljamu un Hariju viņi bijuši tik priecīga trijotne. Pirms ģimenē ienākusi Megana...

Lai gan Megana publiski nav teikusi neviena slikta vārda par karalisko ģimeni, uzzinot par privātu atzīšanos draudzenei, ka viņai šī ģimene šķiet dīvaina, daļa sabiedrības metusies kritizēt prinča Harija sievu. Ar kādām tiesībām viņa britu karalisko ģimeni nosaucot par dīvainu? Pirmkārt viņa apprecējusi vīrieti no citas valsts. Otrkārt, apprecējusi britu karaliskās ģimenes pārstāvi. Jau tāpēc vien Meganai vajadzējis saprast, ka Harija ģimenē valdīs citas tradīcijas nekā viņai Amerikā. Turklāt daudzi vispār britus kā nāciju uzskatot par atturīgākiem un rezervētākiem fiziskā simpātiju izrādīšanā (apskāvienos, sasveicināšanās skūpstos), nekā amerikāņus.

