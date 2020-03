Kļuvis zināms par pilnīgi nepiedodamu britu prinča Endrū rīcību

Par Jorkas hercoga un Kaprisas randiņiem briti uzzināja jau sen. Bet nu Burē, saņēmusies drosmi, atklājusi vēl nezināmus un ne īpaši glaimojošus faktus par savu bijušo kavalieri.

Attiecības ar 12 gadu jaunāko amerikāņu modeli Burē princim Endrū (60) bija jaunā gadu tūkstoša sākumā. Tās gan ilga vien dažus randiņus un divus mēnešus, līdz par to uzzināja mediji. Taču nu mediji uzzinājuši sīkākas detaļas par abu randiņiem. Izrādās, vairākas slepenas tikšanās reizes bijušas arī Bakingemas pilī, un vienā no tādām reizēm princis Endrū ļāvis savai mīļākajai pat pasēdēt mātes karalienes Elizabetes II tronī. Britu karaļnamā saistībā ar ģimenei nepiederošu cilvēku viesošanos ir stingri noteikumi - par to iepriekš jābrīdina apsardze, un karalienes tronī jau nu pavisam noteikti neviens cits, izņemot Elizabeti II, sēsties nedrīkst.

Tāpat viesošanās reizē Kaprisa pamanījusi kādu vāzi, kas viņai iepatikusies, un lūgusi princim, vai to var paņemt. Endrū atļāvis, un šo priekšmetu modele pēcāk uzdāvinājusi savai mātei.

Kaprisai un Endrū gan bijušas vien platoniskas attiecības - tuvāk vienam otru viņiem iepazīt neizdevās, jo par abu randiņiem uzzināja prese un tikšanās bija jāizbeidz. Toties tieši modele un apakšveļas dizainere Burē bija tā, kas princi Endrū iepazīstināja ar masieri Denīzi Martelu, ar kuru karaliskās ģimenes pārstāvis tikās desmit gadu garumā.

Kā zināms, prinča Endrū vārdu karaliskajā ģimenē šobrīd piemin nelabprāt - skandalozā draudzība ar pedofilijā apsūdzēto un pašnāvību nu jau izdarījušo Džefriju Epšteinu likusi Endrū atkāpties no karalisko pienākumu pildīšanas.