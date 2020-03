Studijas "Pixar" maģiskā pasaule animācijas filmā "Uz priekšu"

“Uz filmā atainoto stāstu mani iedvesmoja notikumi paša dzīvē,” atzīstas filmas “Uz priekšu” režisors DensSkenlons, kurš iepriekšējais darbs “Pixar” studijā bija animācijas filma “Mošķīšu universitāte” (“MonstersUniversity”). “Tas skar manas attiecības ar brāli un mūsu saikni ar tēvu, kurš aizgāja no dzīves, kad biju gadu vecs,” stāsta režisors, ”Tēvs priekš mums vienmēr ir bijis kaut kas mistisks. Kāds no ģimenes locekļiem mums ar brāli atsūtīja lentu ar ierakstu, kurā tēvs saka tikai divus vārdus – “sveiki” un “ardievu”.

Tikai divus vārdus, bet mums ar brāli tā bija īsta maģija. Tas bija sākuma punkts stāstam, kuru vēlējos atainot filmā “Uz priekšu”. Mēs visi esam zaudējušu kādu, ar kuru noteikti gribētu pavadīt kopā kaut vai vēl vienu dienu, ja būtu tāda iespēja. Un tāpēc mēs ļoti vēlējāmies radīt filmu, kurā tāda neticama iespēja būtu reāla.”

““Uz priekšu” – tā ir mūsdienu priekšpilsētas fantāziju filma – jauns žanrs “Pixar” studijai,” smejas producente Kori Reja, “Mūsu radīto pasauli apdzīvo visi iespējamie pasaku personāži – rūķi, troļļi, elfi, ciklopi, kentauri un daudzi citi. Taču pati maģija šajā pasaulē ir izzudusi, jo to ir aizstājušas modernās tehnoloģijas un tikai daži no šajā pasaulē dzīvojošajiem ir vēl spējīgi radīt maģiju”.

Filmas galvenie personāži ir divi brāļi – elfi, no kuriem viens ir kautrīgs un neveikls, bet otrs – pārliecināts par sevi, kurš visu laiku mēģina jaunākajam brālim mācīt dzīves gudrības, taču tajā pašā laikā neko daudz par tām nezinot. “Mēs piešķīrām elfiem cilvēku vaibstus un izturēšanos, taču vizuāli tie ir pavisam atšķirīgi no cilvēkiem,” stāsta producente, “Katram, kurš piedalījās filmas veidošanas procesā, bija sava vīzija par to, kā ir jāizskatās elfiem. Mēs izgājām cauri visām varavīksnes krāsām, līdz beidzot vienojāmies par zilo, kura tad arī kļuva par elfu ādas krāsu šajā filmā.”

Animācijas studija “Pixar” ir aizvedusi kinoskatītājus gan jūras dzelmē, gan kosmosa plašumos, gan ļāvusi ceļot atpakaļ laikā, gan arī ieskatīties kas notiek rotaļlietu kastē. “Uz priekšu” piedāvā skatītājiem vēl nebijušu iespēju – paviesoties priekšpilsētā, kur mīt fantastiskas radības.

“Fantāziju filmas pašas par sevi nav nekas jauns kino pasaulē – parasti to darbība notiek sensenā pagātnē, vai kādā izdomātā zemē,” stāsta režisors DensSkenlons,”Taču šoreiz fantāzijas pasaule atrodas tepat blakus – no skata pavisam vienkāršā vidē, kur tās iemītnieki nodarbojas ar mums visiem labi zināmām ikdienišķām lietām – brauc ar autobusu, skatās televizoru, vizinās ar skrituļdēli, iet uz futbola mačiem. Tā ir mums visiem pazīstama vide un tikai pavisam niecīgas atkāpes normas, padara šo pasauli par fantāziju.”

Tas, kas notiek ar galvenajiem varoņiem filmā “Uz priekšu”, varētu nosaukt par kļūšanu pieaugušiem un atgādina mums cik svarīga ir mūsu saikne ar ģimeni un citiem tuviniekiem. Brāļu Īena un Bārlija kopīgais ceļojums parāda ģimenes attiecību spēku, padarot šo stāstu vēl emocionālāku un piešķirot šai fantāzijas pasaulei vēl nebijušu dziļumu. “Un neaizmirstiet kabatlakatiņus, kad dosieties uz kino.” atgādina filmas veidotāji.

Animācijas filma “Uz priekšu” būs skatāma dublēta latviešu un krievu valodā, 2D un 3D formātos. Filmai būs arī atsevišķi seansi oriģinālvalodā, kuros varēs dzirdēt galveno lomu ierunātājus Tomu Holandu un Krisu Pratu. Latviešu valodā filmu ieskaņojuši Raimonds Celms, Eremijs Sējāns, Maija Doveika, Sarmīte Rubule, Baiba Sipeniece – Gavare, Lauris Subatnieks u.c.

Filma kinoteātros no 6. marta.

