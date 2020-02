Apsargs tukšā skolā dzirdēja bērnu balsis, un kamerā redzētais viņu pārbiedēja

Video publicēts "YouTube" kanālā The "Hidden Underbelly 2.0", vēsta "Daily Star". Video aprakstā teikts, ka tas nofilmēts Armēnijā. Apsargs par redzēto esot tik ļoti pārbijies, ka izsaucis policiju. Likumsargi ieradās notikuma vietā un no skolas izveda nezināmu priekšmetu. Sargs stāsta, ka viņam neviens neko tā arī nepaskaidroja, tāpēc nolēmis publicēt ierakstu no novērošanas kameras.

Apsargs nolēma pārfilmēt novērošanas kameras fiksēto video, lai ar redzēto padalītos soctīklos. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Arī uz citiem skatītājiem šis video atstājis spēcīgu iespaidu. Soctīklu lietotāji atzīmēja, ka policijas izsaukšana tiešām liek domāt, ka noticis kaut kas nopietns. Tomēr dažus mulsināja ieraksta kvalitāte, un viņi nodomāja, ka video nav īsts.

"Šausmas! Tas, ka apsargs izsauca policiju, domāju, izsaka daudz. Droši vien es būtu rīkojusies līdzīgi. Tas tiešām ir neomulīgi," apgalvo Ashley Walker.

"To var viegli viltot. Briesmīgas kvalitātes video, kas ierakstīta no ekrāna ar šausmīgu kameru," skeptisks ir Paymon Yau13.