Piekrāpta sieviete uzzina, ka draugs saderinājies ar citu, un iztērē 10 000 dolāru plastiskajai ķirurģijai

Džo Annai Mancai ir 54 gadi. (Foto: mediadrumworld.com / @kreativeph / Vida Press)

Džo Annai Mancai ir 54 gadi, un viņa ir nekustamo īpašumu aģente no Lasvegasas. Sievietei 18 mēnešu garumā bija attiecības ar vīrieti, kuras šķita laimīgas un saticīgas. Viņai nebija ne mazākā iemesla raizēties. Taču tad kā zibens no skaidrām debesīm nāca Džo Annas atklājums, ka viņas sirdsmīļotais slepus ir saderinājies ar citu sievieti. Viņas aizdomas apstiprinājās, kad sieviete tiešā tekstā par to pajautāja savam partnerim un viņa līgavai. Turklāt Mancai vēl nācās dzirdēt neglaimojošas piezīmes par sevi. Džo Annu nosauca par “vecu veceni” un “omīti lūzeri”.

Foto: mediadrumworld.com / @shotsby.dr / Vida Press

Sievietes pasaule bija sagruvusi. Viņa ļāvās grūtsirdībai un ieslīga depresijā. Manca tikpat kā pārstāja ēst un zaudēja 14 kilogramu svara. Viņa no mājām izgāja tikai, lai dotos uz darbu.

Džo Anna jau tad saprata, ka tā ilgi turpināties nevar un kaut kas ir jāmaina. Drīz vien viņa izdomāja, kādas būs šīs pārmaiņas. Sieviete nolēma radikāli mainīt savu ārējo izskatu. Tā kā viņai bija uzkrāti ietaupījumi, Manca varēja atļauties iztērēt 10 650 ASV dolāru par plastisko ķirurģiju un tādējādi iemantot savu sapņu izskatu.

Džo Anna un viņa anestezioloģe. (Foto: mediadrumworld.com / @real_estat / Vida Press)

Sieviete ielika krūšu implantus (8000 ASV dolāru). Viņai veica “FibroBlast” procedūru (1000 ASV dolāru). Tā ir novecošanās pazīmju efektīva mainīšana bez ķirurģiskas iejaukšanās. Ar progresīvu tehnoloģiju palīdzību radioviļnu ietekmē notiek vienmērīga dziļu ādas slāņu sasildīšana, kā rezultātā palielinās asins un limfas plūsmas ātrums, paātrinās asinsritē un notiek dermas fibroblastu stimulēšana un procesu aktivizācija šūnu iekšējā vidē. Āda kļūst tvirtāka, krunciņas mazākas.

Visdārgāk sievietei izmaksājusi krūšu palielināšana. (Foto: mediadrumworld.com / @kreativeph / Vida Press)

Papildus Džo Anna iztērēja vēl 1000 ASV dolāru par botoksa injekcijām, 500 ASV dolāru par mikroadatu terapiju un 150 dolārus par ķīmisko pīlingu.

Nākotnē Džo Anna vēlas koriģēt augšējos un apakšējos acu plakstiņus, kā arī turpināt botoksa un filleru injekcijas.

Džo Anna, kad bija divdesmitgadniece. (Foto: mediadrumworld.com / @real_estat / Vida Press)

Sieviete ne tikai paļaujas uz iespējām un sasniegumiem mūsdienu skaistumkopšanas jomā. Viņa sev noteikusi arī striktu vingrošanas režīmu, kas paredz dažādu nodarbību apmeklējumu piecas līdz septiņas reizes nedēļā. Viņa nodarbojas ar pilatēm, cilā svarus, veic pietupienus, atspiešanos, pievilkšanos…

Agrā jaunībā. (Foto: mediadrumworld.com / @real_estat / Vida Press)

Muskuļota ķermeņa uzturēšanai ļoti svarīgi ir dzert daudz ūdens un proteīna kokteiļu, – uzsver Džo Anna.

Viņa ne tikai paļaujas uz sasniegumiem mūsdienu skaistumkopšanas jomā, bet arī smagi strādā sporta zālē, lai uzturētu ķermeni slaidu un muskuļotu. (Foto: mediadrumworld.com / @real_estat / Vida Press)

Līdz ar jauno izskatu ir mainījies arī Mancas skatījums uz dzīvi kopumā. Pēc 50 gadu sliekšņa pārkāpšanas Džo Anna nolēma piedalīties kailfoto sesijā tuksnesī. Kopš tā laika Manca regulāri savā “Instagram” kontā publisko pavedinošas bildītes un cer, ka viņas piemērs iedvesmos arī citas sievietes saskatīt to, ka skaistumam cilvēka mūžā nepienāk “derīguma termiņa beigas”, tāpat kā dzīvespriekam un lieliskai laika pavadīšanai.

Fotosesija tuksnesī. (Foto: mediadrumworld.com / @revoh713 / Vida Press)

Sociālajos tīklos nekustamo īpašumu aģente Džo Anna Manca sevi dēvē par nekustamo īpašumu bārbiju.