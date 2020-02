Karaliene vēlas, lai Harijs un Megana ir ātrāk prom no karaliskās ģimenes

28 Foto Princis Harijs ar vecmāmiņu karalieni Elizabeti II +24 Skatīties vairāk

Saskaņā ar žurnālā “Vanity Fair” publicēto jaunāko informāciju, karalienei Elizabetei situācija par mazdēla un viņa sievas aiziešanu aizvien ir sāpīga.

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43 Skatīties vairāk

Kāda no karaļnamam tuvām personām izteikusies: “Viņa vispār par šo jautājumu vairs nevēlas runāt. Karaliene vēlējās pēc iespējas ātrāk to visu atrisināt, jo redz, ka tas nodara postu monarhijai. Bet tīri personīgi šķiet, ka šis jautājums viņai aizvien ir sāpīgs. Viņa ir nonākusi līdz tādam posmam, kad par to vairs nevēlas domāt. Viņa vēlas, lai tas viss būtu beidzies, un punkts.”

Saistītās ziņas Ar dievu, miljoni - karaliene aizliedz Harijam un Meganai pelnīt ar “karalisko” zīmolu Princis Harijs atbildējis uz svarīgāko jautājumu - vai viņš aizvien ir troņmantnieku rindā Karaliene pieprasa, lai Saseksas hercogu ģimene atgrieztos Lielbritānijā uz karaļnamam svarīgu pasākumu

Lai gan šie vārdi mudina domāt, ka majestātei ir grūti izslēgt Hariju un Meganu no karaliskās ģimenes, karaliene daudz slavēta par to, cik gudri viņa risinājusi šo nebijušo situāciju.

24 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +20 Skatīties vairāk

Karaļnama biogrāfe Sallija Bedela Smita žurnālam “Vanity Fair” norādījusi, ka “iestājoties pret zīmola “Sussex Royal” turpmāku lietošanu, viņa pavilkusi svītru karalisko sakaru izmantošanai savtīga labuma gūšanai. Manuprāt šīs situācijas laikā viņa izrādījusi zināmu elastību un uzticību standartiem, kas stiprina monarhiju.”

Karalienei ir visi iemesli, lai Harijs un Megana vairs nebūtu titulēti karaliskās ģimenes pārstāvji, pat, ja šī situācija nedara Viņas Majestāti laimīgu.

23 Foto Karaliene Elizabete uz mazdēla kāzām ierodas tērpusies zaļā +19 Skatīties vairāk