Princis Harijs atbildējis uz svarīgāko jautājumu - vai viņš aizvien ir troņmantnieku rindā

Pēc prinča Harija un viņa sievas Meganas lēmuma atkāpties no karalisko pienākumu pildīšanas faniem ir daudz būtisku jautājumu. Viens no būtiskākajiem - vai pēc šāda lēmuma Harijs aizvien ir troņmantnieku rindā vai no tās ir izsvītrots.