Vasarā Rīgā muzicēs mūsdienu smagā metāla meistari "Amon Amarth"

Grupa uzstāsies Rīgā sava jaunākā albuma “Berserker” turnejas ietvaros.

"Amon Amarth" debijas albums “Once Sent from the Golden Hall” iznāca 1998. gadā, kopš tā laika grupa izlaidusi kopā jau 11 albumus, devusies starptautiskās koncertturnejās un spēlējusi lielākajos pasaules metāla mūzikas festivālos - “Wacken Open Air”, “Hellfest”, “Download Festival”, “Sweden Rock Festival” un “Mayhem Festival”.

Savu pirmo lielo slavas mirkli un atpazīstamību globālā mērogā grupa izpelnījās ar “Twilight of the Thunder God” 2008. gadā izdoto albumu, kas tika iekļauts 50. vietā “Billboard” albumu topā, 11. vietā Zviedrijas albumu topā un 6. vietā ietekmīgā mūzikas izdevuma "Metal Hammer" albumu topā. Arī nākamie grupas albumi tika augsti novērtēti mūzikas kritiķu vidū un iekaroja albumu topus.

Pērnā gada maijā tika izlaists "Amon Amarth" jaunākais, vienpadsmitais studijas albums “Berserker”, kas sastāv no 12 dziesmām par mitoloģiskām un vēsturiskām vikingu tēmām ar neatvairāmiem melodiskā metāla elementiem. Tajā ir iekļauts viss, kas faniem patīk, un tajā pašā laikā drosmīgi iezīmēts jauns, radošs grupas rokraksts, kas padara “Berserker” par visu laiku labāko albumu grupas karjerā.

Biļetes uz "Amon Amarth" koncertu koncertzālē "Palladium Rīga" 13. jūlijā publiskajā pārdošanā nonāks 10. februārī pulksten 10, tās varēs iegādāties “Biļešu Serviss” kasēs.