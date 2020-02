Kavmans bija vienīgais mantinieks, bet māte neierobežoja sava dēla līdzekļus un pasniedza viņam dārgas dāvanas, tostarp arī jaunu "Mustang" automašīnu. Ar to gan izlutinātajam jaunietim bija par maz. Slepkava Jūdžins Spensers ieradās pie sievietes mājās un nošāva, kamēr viņa gulēja. Pēc tam viņš piezvanīja klientam, kurš pateica: "Pārliecinies, ka tā **** ir mirusi."

Pēc sarunas noalgotais slepkava atgriezās mājā un vairākkārt upuri sadūra ar nazi.

Reperis pasūtīja savas mātes Jolandas Holmsas slepkavību. (Foto: Instagram)

"Lai arī ko viņš gribēja, māte viņam to deva. Automašīna, darbs. Varu teikt, ka viņš bija izlutināts. Viņa deva Kavmanam dzīvību, bet viņš to mātei atņēma," paziņoja tiesnesis.



Kādu laiku reperis tēloja sērojošu dēlu, bet pēc pāris mēnešiem viņš no konta noņēma 70 tūkstošus dolāru (63 528 eiro), lai tos atklāti tērētu. Puisis nofilmēja arī video, kurā dižojas ar savu bagātību, dalot faniem naudu. Reperis ļoti vēlējās kļūt slavens.

Pēc neilga sērošanas teātra, jaunietis sāka tērēt iegūto naudu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Policijai ilgas izmeklēšanas laikā beidzot izdevās noskaidrot sievietes slepkavu un tās pasūtītāju. Tomēr 30 gadus vecais Kavmans Vilsons tiesā sacīja, ka neviens nemīlēja māti vairāk par viņu.

Kavmans ļoti vēlējās kļūt slavens. (Foto: Instagram)

"Tikai gribu pateikt, ka neviens manu māti nemīlēja vairāk, kā es. Viņa bija viss, kas man bija. Tas arī viss," tiesā paziņoja Kavmans.