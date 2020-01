Pirmo reizi durvis uz savu privāto dzīvi atvērs populārā dziedātāja, vēdisko rituālu cienītāja Liene Šomase un drosmīgi parādīs, kāda ir viņas ikdiena ārpus spožajām skatuves gaismām un kā viņas tik emocionālā daba tiek galā ar popularitātes radītajiem izaicinājumiem? Savukārt Latvijas slavenākais “drag queen” Amuna Davis atklās, kā viņā sadzīvo divas personības – frizieris Dāvis un tik košā Amuna.

Ko nozīmē būt atšķirīgam Latvijā, cik daudz laika un naudas viņš velta sava spilgtā tēla radīšanā un kādas ir pašmāju “drag queen” kultūras aizkulises? Jau no 3. februāra, no pirmdienas līdz pat ceturtdienai plkst. 18:25 televīzijas sievietēm "STV Pirmā!" skatītāji varēs sekot līdzi trīs pavisam privātiem attiecību stāstiem – īstiem notikumi un patiesām emocijām. TV kameras ik dienu sekos līdzi šova dalībnieku gaitām, ļaujot uzzināt visu par viņu dzīves noslēpumiem un gūt sen gaidītas atbildes par to, kāda patiesībā ir viņu ikdiena.

“Slavenības. Bez filtra” jaunajā sezonā skatītājus gaida patīkama atkalredzēšanās ar sirsnīgo Magoni Šutovieni – drosmīgā lauku sieviete ar dzejnieces sirdi turpinās iekārtot savu dzīvi jaunajā mājvietā Gulbenes pusē un gatavosies savas dzīves īpašajiem notikumiem – ceturtā bērniņa sagaidīšanai un grāmatas izdošanai.

Realitātes šova jaunākajās sērijās atklāsies, kāds būs mazuļa dzimums un vai tiešām atvasei tiks dots Latvijas vārds? Kā līdz ar ģimenes un attiecīgi arī rūpju pieaugumu, veidosies Magones attiecības ar vīru Žani? Vai pārim pietiks spēka sadraudzēties ar vietējiem, kuri uz populārās ģimenes ierašanos viņu pusē skatās ar šķību aci?

Saistītās ziņas VIDEO: šovu zvaigzne Magone stāsta, kā iepazinusies ar savu lietuviešu vīru Žani Šovu zvaigzne Magone nebeidz pārsteigt - viņa meitu saukšot par Latviju Bijusi emocionāla un seksuāla vardarbība - šovu zvaigzne Magone vēršas tiesā pret Venti Vītolu

Īpaši spilgts “Slavenības. Bez filtra” jaunās sezonas varonis būs Dāvis Kimenis – šķietami parasts puisis, kurš ikdienā darbojas kā frizieris. Taču Dāvim arī ari “otra puse” – kaislība, kas padara viņu par vienu no pretrunīgi vērtētākajām Latvijas personībām – viņš regulāri pārtop par sievieti Amuna Davis.

“Drag queen” kultūra, kas liek vīriešiem ar grima un tērpu palīdzību pārtapt par sievietēm un veidot priekšnesumus noteiktās izklaides vietās, ir Dāvja lielākais izaicinājums un Amunas tēla radīšanai viņš velta ļoti daudz laika un līdzekļus. Turklāt pats veido ne tika tērpus, bet arī parūkas un elpu aizraujošo grimu. Tāpat viņš ar ķirurģijas palīdzību iecerējis veikt vērienīgas ķermeņa pārmaiņas. Amuna Davis skatītājiem ļaus ieskatīties pašmāju “drag queen” kultūras aizkulisēs, iepazīties ar tik neparasto vīriešu dzīves stāstiem un just līdzi viņu likteņa lielākajiem izaicinājumiem.

Pirmo reizi drosmīgi savas privātās dzīves durvis plašākai sabiedrībai atvērs arī dziedātāja Liene Šomase - Latvijā labi pazīstamā māksliniece līdz šim centusies ieturēt zināmu distanci un savu privāto dzīvi publiski neizrādīt.

Nu skatītāji beidzot varēs redzēt, kā dzīvo šī skaistā sieviete un uzzināt, ka patiesībā Liene Šomase ir daudz kas vairāk par dziedātāju – viņa ir māmiņa, sociālā uzņēmēja, garīgā miera meklētāja un ezotērikas, kā arī vēdisko rituālu piekritēja.