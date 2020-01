"Lauku sētas" jaunā sezona nāk ar pārsteigumu - pirmo reizi šova vēsturē spēlē piedalās tikai puiši

Divpadsmit braši vīri ieradušies “Lauku sētā” Kurzemē, sētā “Zēģelnieki”, kur saimnieko čaklā, ašā un tiešā Anita Kontene. Anita vada savu ēdināšanas uzņēmumu, kā arī vietējo hosteli, un viņa noteikti zina, ko grib.

Čaklā, ašā un tiešā Anita Kontene. (Foto: Publicitātes)

Saimniece norāda, ka šī sezona būs spraiga. Darbu daudz un daži no tiem ļoti smagi, bet dalībnieki gatavi iet līdz galam, pat ja nākas strādāt naktīs, jo balva – dāvanu karte no tērauda jumta segumu ražotāja “Toode” 7000 eiro vērtībā, ir daudzu puišu sapņu piepildījums. Anita ir laimīga par tik brašiem dalībniekiem, un katra izbalsošana ir liels pārdzīvojums, bet neskatoties uz to, saimniecei ir arī savi mīlulīši un daži, kuri tomēr neiet tik ļoti pie sirds.

Arī šogad "Lauku sētas" vadītājs būs Jānis Rāzna, kurš pamanīs to, ka kāds savu darbu nav līdz galam kārtīgi paveicis. Čaklos nekautrēsies slavēt un sliņķus kaunināt.

Jānis Rāzna. (Foto: Publicitātes)

Bez asiem sižeta pavērsieniem neiztikt, un jau pirmajās sērijās saimniecībā ieradīsies ātrā palīdzība! Vai kāds nebūs ticis galā ar spriedzi, vai tomēr būs kāds cits iemesls? Šis pavērsiens šokēs visus pārējos dalībniekus. Taču tas nebūs vienīgais šoks šīs sezonas “Lauku sētā”. Jau pēc dažām “Lauku sētā” pavadītām nedēļām dalībniekus sagaidīs tik milzīgs pārsteigums, kas visu sagriezīs kājām gaisā. Dažiem būs dusmas, dažiem prieks, bet pārmaiņas ietekmēs pilnīgi visus.