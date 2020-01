Tiesā ar lūgumu aizliegt šovu "The First Temptation of Christ" griezās Brazīlijas katoļu organizācija, apgalvoja, ka tas aizskāris miljoniem katoļu godu.

Šovu producēja kompānija "Porta dos Fundos", kuras birojam Riodežaneiro 24.decembrī uzbruka grupa vīriešu ar degbumbām. Video, kas izplatījās internetā pāris dienas vēlāk, trīs vīrieši uzņēmās atbildību par šo uzbrukumu.

"The First Temptation of Christ" vēsta par Jēzus atgriešanos mājās savā 30.dzimšanas dienā un netieši norāda, ka viņš ir gejs. Video veidotāji aizstāvēja savu darbu kā vārda brīvības izpausmi, bet reliģiskās organizācijas asi kritizēja šo video.

Riodežaneiro tiesneša Benedikto Abikaira lēmums, ka "Netflix" jāizņem šovs no apraides, ir pretrunā ar iepriekš pieņemto lēmumu, kas noraidīja cenzūru.

"The First Temptation of Christ" vēsta par Jēzus atgriešanos mājās savā 30.dzimšanas dienā un netieši norāda, ka viņš ir gejs. (Foto: AFP/Scanpix)

Tiesnesis, kura lēmums attiecas tikai uz Brazīliju, sacīja, ka tas "nāks par labu ne tikai kristiešu kopienai, bet Brazīlijas sabiedrībai, kas lielākoties ir kristīga".

"Netflix" ziņu aģentūrai AP atteicās komentēt tiesneša lēmumu, un arī "Porta dos Fundos" nesniedza komentārus.

Vairākas pilsoniskās sabiedrības grupas uzskata, ka galēji labējais Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru sācis "kultūras karu", samazinot finansējumu projektiem, kas apstrīd kristietības vērtības, un kritizējot karnevālus.