Noklausies - dziesmu no gaidāmā debijas albuma piedāvā "X faktora" pirmās sezonas uzvarētājs Arturs

Albuma iznākšana gaidāma nākamā gada pirmajā pusē.

Kā skaidro Arturs Gruzdiņš: “Izpratne par to, kas ir laime, mums katram, protams, ir atšķirīga. Man arī par to bija sava vīzija līdz manā dzīvē ienāca dēliņš - Ernests. Tas mainīja manu uztveri par to, kas tad ir patiesa laime. Dziesmas vēstījums rotē ap ikdienu kopā ar bērniņu. Ne vienmēr ir tik viegli, kā bijām iztēlojušies, bet katrs smaids, ko saņemam ir tā vērts, savukārt brīdis, kad neesam kopā, liek mums ilgoties pēc tiem.”

Arturs uzsver, ka tā nav bērnu dziesma, bet gan dziesma par bērniem: “Es ceru, ka tas būs kā kopējs vēstījums no vecākiem viņu atvasēm un otrādi. Mēs esam viens otram un nekas nevar būt skaistāk par to. Un tiem, kuri vēl nav satikušies, es novēlu lai tas notiktu drīz.”

Arturs kā populārā TV šova "X faktors" pirmās sezonas uzvarētājs ieguva iespēju parakstīt līgumu ar pasaulē zināmo mūzikas ierakstu kompāniju “Sony Music Entertainment”, kuras paspārnē iznāk jaunais ieraksts. Albumu producējis Latvijā atzītais mūziķis un producents Reinis Sējāns. Papildus balsis dziesmā “Laimīgs” iedziedājusi grupa “Radio Trio”.

