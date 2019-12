FOTO: "X faktora" dalībnieki un žūrija pēc šova līksmo trakulīgā ballītē

Pēc smaga darba pelnīta atpūta - to "X faktora" dalībnieki un žūrija ballītē pierādīja godam, lustējoties uz nebēdu, baudot atspirdzinājumus un rādot māku uz deju grīdas.

Kā jau ziņots, “X faktors” trešajā sezonā par uzvarētāju kļuva un galveno balvu – līgumu ar ierakstu kompāniju "Sony" un 10 000 eiro - ieguva Elīna Gluzunova, otrajā vietā ierindojās Diāna Paško, trešajā Klāvs Ozols.

Superfinālā sacentās Diāna Paško ar Elīnu Gluzunovu. Diāna Paško izpildīja Sema Smita lirisko “I’m Not the Only One”, savukārt Elīna kāpa uz skatuves ar Eltona Džona “Can You Feel the Love Tonight”, kas arī nodrošināja Elīnai uzvaru šovā.