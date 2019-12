Vakarkleita, kurā princese Diāna dejoja ar Džonu Travoltu, izsolē nevienu neinteresē

Modes nama “Victor Edelstein” tumši zilā samta kleitu ar atkailinātajiem pleciem princese Diāna izvēlējās uzvilkt, kad 1985. gada 9. novembrī kopā ar vīru princi Čārlzu apmeklēja valsts banketu pie tā laika ASV prezidenta Ronalda Reigana Baltajā namā.

Fotogrāfijas, kurās princese dejo ar filmu “Grease” un “Saturday Night Fever” zvaigzni Džonu Travoltu, nonāca ziņu pirmajās lappusēs. Pāris deju izpildīja, skanot skaņdarbam “You Should Be Dancing”, kas ir no filmas “Saturday Night Fever”.

38 Foto Princeses Diānas saderināšanās gredzens ar safīru un briljantiem, ko tagad mantojusi Ketrīna +34 Skatīties vairāk

“Kerry Taylor” izsoļu nama rīkotajā vairāksolīšanā prognozēts, ka lēdijas Dī leģendāro kleitu pārdos par 250 000-350 000 sterliņu mārciņām (324 000-454 000 ASV dolāru), taču elegantais un seksapīlais tērps izsolē pat neizpelnījas sākotnēji nosaukto summu, kas bija 200 000 sterliņu mārciņu.

Citām kleitām no princeses Diānas garderobes izsolē veicās daudz labāk.

Modes nama “Katherine Cusac” tumši zilā velveta kleita ar garajām piedurknēm, ko princese uzvilka 1986. gadā, izsolē pārdota par 60 000 sterliņu mārciņām jeb 71 000 sterliņu mārciņām, ja ierēķina nodokļus. Tas ir divas reizes vairāk, nekā sākotnēji bija prognozēts saņemt par šo tērpu.

Zīmola “Catherine Walker” ikdienas tērps no vilnas, ko princese nēsāja ap 1989. gadu, izsolē pārdots par 35 000 sterliņu mārciņām, kas ir gandrīz sešas reizes lielāka summa, nekā bija prognozēts saņemt par šo kleitu.

Leģendāro “Victor Edelstein” kleitu, kurā princese dejoja ar Travoltu, Diāna 1997. gada jūnijā pati atdeva labdarības izsolei. Tas bija tikai dažas nedēļas pirms viņas traģiskās bojāejas autoavārijā Parīzē.