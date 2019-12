86 gadus vecais mūziķis, kas ilgus gadus slavējis marihuānas labās īpašības, metis zāles smēķēšanai mieru - lai rūpētos par savu veselību. Nelsonam beidzamos gadus krietnas raizes sagādājušas elpošanas problēmas, un viņš saka, ka regulārā marihuānas lietošana atstājusi iespaidu uz viņa veselību.

Savu pirmo kāsi viņš esot izsmēķējis tālajā 1954. gadā, bet tagad atklāj - zāles vietā pievērsies ēdamiem našķiem, kas satur to pašu no kaņepēm iegūstamo vielu tetrahidrokanabinolu. Smēķēšana tomēr, viņaprāt, esot pārāk kaitīga.

"Pagātnē es esmu krietni darījis pāri savām plaušām, tāpēc tagad man elpošana sagādā raizes, un man jābūt uzmanīgam," tā Nelsons pavēstījis intervijā telekanālam "KSAT".

Daudzus gadus slavenais kantrimūziķis bijis aktīvs marihuānas legalizācijas piekritējs un slavinātājs. "Bet tagad es vairs nesmēķēju - pienācis laiks par sevi parūpēties," saka Nelsons, kas aktīvai koncertēšanai punktu nav licis, arī 2020. gadā viņam paredzēti vairāki koncerti.

Vēl nesen intervijā izdevumam "Rolling Stone" Nelsons pauda uzskatu, ka šobrīd ir joprojām dzīvs, tikai pateicoties marihuānai. "Es nebūtu pie dzīvajiem. Tā izglāba manu dzīvību, patiešām. Es nebūtu nodzīvojis 85 gadus, ja būtu turpinājis dzert un smēķēt tā, kā to darīju, kad man bija 30, 40 gadu. Man šķiet, ka zāle mani atturēja no vēlēšanās nogalināt cilvēkus," uzskata mūziķis. "Un droši vien atturēja arī daudzus cilvēkus no vēlēšanās nogalināt mani - ja es būtu turpinājis skraidīt apkārt, pilnīgi piedzēries," piebilda Nelsons, kas jau krietni sen pirms marihuānas legalizācijas aktīvi iestājās par tās medicīniskajām īpašībām un ekonomisko potenciālu.

Un tagad viņš ir viena no slavenībām, kas savu kapitālu papildina ar marihuāna biznesu. 2016. gadā mūziķis nodibināja kompāniju "Willie's Reserve" - augstākās klases marihuānas dzīvesstila zīmolu, kā saka pats.

