Hanzas Perona un Piena svētku rīkotajā Ziemassvētku Svētdienī gaidāma plaša svētku programma

Izklaide Karlīna Timofejeva

Jau 8.decembrī pulksten 11.00 Hanzas Peronā durvis vērs pirmais no četriem Ziemassvētku Svētdieņiem. Koncerti un izrādes garam, spēles jautrībai, ēdieni un karstvīns vēderam, Ziemassvētku tirdziņš – dāvanām un priekam. Sadarbībā ar Rimi un Bērnu slimnīcas fondu Ziemassvētku Svētdienis reizē būs sirsnīgākās labdarības akcijas ”Eņģeļi pār Latviju” māja, kurā varēs iepriecināt daudzus bērnus un viņu vecākus, dāvinot to, kas patiesi svarīgs – iespēju būt veselam un laimīgam. Ziemassvētku Svētdieņi notiks 8., 15., 22. un 29.decembrī no plkst. 11.00 līdz 20.00. Uz Svētdieņiem tiek aicināts ikviens - gan liels, gan mazs. Ieeja Svētdieņos ir bez maksas. Biļetes būs nepieciešamas tikai vakara koncertu apmeklēšanai, tās nopērkamas vien par 5 eiro www.ekase.lv.