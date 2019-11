View this post on Instagram

Веселая штучка в Дубае, не сказал бы что захватывает от скорости, но если представить что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермэн! @alenaakrasnova ехала параллельно со мной на соседнем тросе 😝 🎵 - Multiverse - Way Up #zipline #extreme #dubai