Jaunums TV ekrānos - episka kara drāma par vienkāršajiem cilvēkiem

Sešu sēriju drāmā filmējušies pieredzes bagātie Holivudas aktieri Helēna Hanta un Šons Bīns, bet galvenās lomas uzticētas jaunajiem Džonam Haueram-Kingam, Džūlijai Braunai un Sofijai Viksvačai.

Helēna Hanta un Šons Bīns - seriālā piedalās arī tik spožas pasaules kinozvaigznes. (Foto: Publicitātes)

Tāpat angļu TV kompānijas "ITV Studios" izplatītajā seriālā nofilmējies slavenais poļu aktieris Tomāšs Kots - zināms no trim "Oskariem" nominētās filmas "Aukstais karš".

Portālam Jauns.lv bija arī tā iespēja viesoties seriāla prezentācijā Varšavā, kur varēja lūkoties "World on Fire" pirmo sēriju un jāsaka - lai gan kaujas ainu netrūkst, šis seriāls nav ierasta kara drāma, uzmanība pievērsta vienkāršām ģimenēm un to traģiskajiem likteņiem Francijā, Polijā, Anglijā, Vācijā. Raits un asprātīgs scenārijs, ticami dialogi, pārliecinoša aktierspēle, un asaras acīs sariešas brīžos, kuros tu to nemaz negaidi. Pārsteidzoši, ka arī par budžetu, kas nebūt nav tuvu «Netflix» pieejamajiem miljoniem, iespējams uzzīmēt tik iespaidīgu stāstu uz tik plaša audekla.