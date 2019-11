Rīgā uzstāsies leģendāro jokdaru "Monty Python" dalībnieks Džons Klīss

Klīss, kas nesen nosvinēja savu 80. dzimšanas dienu, Rīgā viesosies savas turnejas "Pēdējā reize, kad mani redzēt, pirms es mirstu" ("Last Time To See Me Before I Die") ietvaros, liecina informācija mājas lapā bilesuserviss.lv.

Džons Klīss pasaulē zināms ar savu ‘melno’ britu humoru, un tāpēc tas, ka viņa pēdējās turnejas nosaukums ir "Pēdējā reize, kad mani redzēt, pirms es mirstu", nekādīgi nav pārsteigums. Neskatoties uz to, skatītājam gan nevajadzētu pārlieku satraukties, jo turneja ir bijusi aktīva jau piecus gadus un komiķim vēl pavisam noteikti nav jēgas ‘padoties’.

Klīss ir vislabāk zināms kā visilgāk izdzīvojušais kulta seriāla “Monty Python” biedrs, kā arī daļa no seriāla “Fawlty Towers”, taču pēdējā laikā viņam arvien biežāk tiek piešķirts modernās komēdijas krusttēva tituls. Tagad viņš jau ir 80 gadu vecs un, kaut gan jau izteicis vēlmi pēc turnejas noslēguma aiziet pensijā, aizvien ir tikpat ass kā jebkad - gan humora ziņā, gan sabiedrības kritikā.

Klīsa iepriekšējā Eiropas turneja tika izpārdota ļoti ātri un saņēma fantastiskas kritiķu recenzijas. Nu Džona Klīsa un “Monthy Python” Eiropas faniem būs iespēja viņu redzēt pašu pēdējo reizi (atkal).