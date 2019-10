Nākamgad maijā Tallinā muzicēs leģendārie britu rokeri "Yes"

"Yes" Tallinā uzstāsies koncertturnejas “The Album Series 2020 Tour” ietvaros. Koncertā izskanēs viss grupas 1974. gada albums “Relayer”, ko papildinās grupas pazīstamākie hiti.

Šī koncertturneja seko lielus panākumus guvušajai grupas jubilejas turnejai 2018. gadā un, tāpat kā toreiz, arī šajā koncertā grupas sastāvā uz skatuves kāps Stīvs Houvs, Alans Vaits, Džefs Douns, Billijs Šervuds, Džons Deivisons un Džejs Šellens.

Koncerta programma sagatavota divas daļās, ar pilnu tehnisko aprīkojumu un augstas izšķirtspējas videoekrānu. Pirmā daļa ietvers visu laiku populārākās "Yes" dziesmas. Otrā daļa būs veltīta “Relayer” - septītajam apvienības studijas albumam, kas kļuva par vienu no "Yes" atšķirīgākajām platēm. “Relayer” iezīmē zināmu attīstības virziena maiņu, ko noteica taustiņinstrumentālista Patrika Moraza iesaistīšanās Rika Veikmana vietā, ienesot albuma skanējumā asumu un avangarda sajūtu.

Alans Vaits komentē: “Manuprāt, “Relayer” ir viens no radošākajiem un interesantākajiem mūzikālajiem krājumiem visā grupas repertuārā. Tas ir tehniski grūts, bet neticami patīkams uzstājoties, tāpēc esmu priecīgs no jauna atskaņot šo mūziku koncertzālēs visā Eiropā. Ceru, visi, kas apmeklēs koncertus, izbaudīs šos skaņdarbus tikpat ļoti, cik ļoti mēs izbaudām to spēlēšanu jums.”

Grupu 1968. gadā dibināja Džons Andersons un nu jau nelaiķis Kriss Skvairs. "Yes" vienmēr bijusi viena no inovatīvākajām, ietekmējošākajām un mīlētākajām grupām rokmūzikas vēsturē. Viņu septiņdesmito gadu albumi “The Yes Album”, “Fragile”, “Close To The Edge”, “Yessongs”, “Tales From Topographic Oceans”, “Relayer” un “Going For The One” ir fundamentāli revolucionāri gan mūzikas stila, gan saturiskā ziņā. Tāpat viņu mūzika kļuva par mākslinieka Rodžera Dīna sinonīmu – viņa radītais "Yes" logo un mākslinieciskais dizains rotāja daudzu grupas albumu vāciņus.

Ar vairāk nekā 50 miljoniem pārdotu albumu "Grammy" balvu ieguvušie "Yes" 2017. gadā tika uzņemti Rokenrola slavas zālē.