VIDEO: “Ērkšķu šova” dāmas ļaujas drosmīgām skaistumkopšanas procedūrām - Olga vaksē Mārīti

Viņas apgūs gan grima un defilē pamatus, gan piedalīsies arī vaksācijas meistarklasē, kas dažām dāmām izvērtīsies īpaši drosmīgs piedzīvojums.

Tā, piemēram, Mārīte ļausies intīmās zonas vaksācijai, kuru profesionālas meistares uzraudzībā būs gatava veikt viņas šovā iepazītā kolēģe – tetovētā Olga. Tiesa, jaunā meitene izpelnīsies bargu kritiku no vaksācijas aroda meistares – viņa, veicot darbu neslēps savas emocijas un necenzētiem vārdiem komentēs gan Mārītes bikini zonas apmatojumu, gan to, cik apgrūtinoša jaunajai profesionālei ir šī procedūra, jo kolēģe iecienījusi “visu dabīgo.” Cik dārgi Olgai maksās Mārītes pazemošana? Un kura no dalībniecēm dosies mājup šovakar? Lūkojiet šovakar “Caur ērkšķiem uz..” jaunākajā sērijā!

