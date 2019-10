Atklājies, kādu slepenu vienošanos savulaik noslēdza hercogiene Ketrīna un princis Viljams

Rakstniece, žurnāliste un britu karaļnama eksperte Keitija Nikolsa savā jaunākajā grāmatā “Keita: Nākamā karaliene” (“Kate: The Future Queen”) pastāstījusi līdz šim publiski nezināmus faktus par prinča Viljama un hercogienes Ketrīnas attiecībām. Viņa atklājusi, ka pirms daudziem gadiem nākamais karalis un viņa topošā sieva noslēguši slepenu vienošanos. Par to Nikolsa uzzinājusi no Ketrīnas draudzenēm.