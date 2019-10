Gariks Martirosjans ir pazīstams komiķis, viens no galveniem “Comedy Club” televīzijas šova rezidentiem. Viņš Rīgā pirmo reizi uzstāsies ar solo stand-up komēdiju savā unikālā izpildījumā.

Stand-up ir humora modes virziens, godīgu un smieklīgu atgadījumu vakars bez cenzūras vai neērtām tēmām. Īpašo interesi par šo žanru nosaka tas, ka aktieris stāsta par sevi, dalās savās domās, tādējādi ikviens var ieskatīties uz skatuves esošā cilvēka dzīves atvērtajās durvīs. Pozitīvas emocijas skatītājiem visā koncerta laikā sniegs Garika Martirosjana spožais humors, intelektuālais šarms un nobriedušais skats uz dzīvi.

