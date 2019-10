Savas pēdējās filmas pirmizrādes dienā mūžībā aiziet Holivudas aktieris Roberts Forsters

Forsters, kas filmējās kopš 1967. gada, mira no smadzeņu vēža 11. oktobrī - dienā, kad pirmizrādi piedzīvoja viņa pēdējā filma "El Camino: A Breaking Bad Movie". Mūžībā aktieris aizgāja savās mājās Losandželosā.

Roberts ar savu ilggadējo dzīvesbiedri Denīzi Greisonu. (Foto: Vida Press)

Roberts Forsters Holivudā debitēja 1967. gadā - blakus Marlonam Brando un Elizabetei Teilorei filmā "Reflections in a Golden Eye", tad spoži nospēlēja lomu drāmā "Medium Cool", pēcāk savu zvaigznes slavu uzspodrināja TV. Bet septiņdesmito gadu beigas un astoņdesmitie gadi nāca ar vienu neveiksmi pēc otras - teju visas filmas ar Forstera dalību nesa finansiālus zaudējumus.

"Piecus gadus mana karjera gāja uz augšu, un tad - 27 gadus krita lejup," pērn kādā intervijā atminējās aktieris. "Bija laiks, kad 21 mēnesi biju bez darba. Man bija četri bērni, es piekritu jebkam, ko man piedāvāja."

"Ik reizi, kad domāju, ka esmu sasniedzis zemāko punktu, kādu vien spētu izturēt, es kritu vēl zemāk. Un vēl. Beigās man nebija ne aģenta, ne menedžera, ne advokāta," tā Forsters.

Likās, aktiera karjera tā arī noslēgsies ar otrā plāna lomām B kategorijas filmās, bet... tad uzradās Kventins Tarantino. Piedāvāja Forsteram lomu "Džekija Braunā", aktieris nepievīla, tika pie "Oskara" nominācijas, un arī karjera atkal strauji gāja augšup.

Forsters filmā "Džekija Brauna". (Foto: Publicitātes)

"Psycho", "Me, Myself and Irene", "Mulholland Drive", "Charlie's Angels: Full Throttle", "The Descendants" - darba Forsteram netrūka. Viņš tika arī pie lomas kritiķu slavētajā un fanu mīlētajā seriālā "Breaking Bad", kam nu iznācis turpinājums - pilnmetrāžas filma "El Camino". Un tieši šīs filmas pirmizrādes diena izrādījās Forstera mūžā pēdējā.