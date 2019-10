Viens no pēdējā laika smieklīgākajiem kaķu VIDEO

Omulīgie minkas bija atstāti aiz durvīm, kam priekšā pielikts metāla norobežojums. Viens no kaķiem neveikli, bet mērķtiecīgi uzrāpās līdz žodziņa augšpusei. Viņš ar varenu atspērienu veica sekmīgu lēcienu brīvībā, apgāžot metāla statīvu. Diemžēl otras minka to visu novēroja no pārāk tuvas distances, kā rezultātā krītošā sētiņa uzgāzās viņam virsū.

Grūtais ceļš uz brīvību. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Skatoties no pozitīvās puses, arī viņš pēc tam tika brīvībā.